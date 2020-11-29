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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201129/gaz-1586833994.html
СМИ: в пригороде Минска силовики применили слезоточивый газ на митинге
СМИ: в пригороде Минска силовики применили слезоточивый газ на митинге
Силовики применили газ и выстрелили в воздух при разгоне акции оппозиции в деревне Боровляны в пригороде Минска, пишут местные СМИ. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T14:05
2020-11-29T15:17
светлана тихановская
александр лукашенко
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Силовики применили газ и выстрелили в воздух при разгоне акции оппозиции в деревне Боровляны в пригороде Минска, пишут местные СМИ."Выстрелы и газ против протестующих в Боровлянах", - сообщает новостной портал tut.by в воскресенье.Он также публикует видео, полученное от очевидцев, на котором видна небольшая потасовка нескольких десятков протестующих с силовиками у их микроавтобуса. В какой-то момент силовик стреляет в воздух, а затем одного из протестующих отводят в спецтранспорт. Протестующие не расходятся, и тогда второй силовик распыляет, предположительно, газ, чтобы толпа отступила. Люди постепенно отошли, но один из протестующих попытался отобрать у силовика баллончик с газом, однако ему помешали и отвели в спецтранспорт.По данным очевидцев в соцсетях, в Минске образовалось несколько десятков колонн, разных по размеру, они двигаются в различных районах столицы, им препятствуют силовики, которые проводят точечные задержания. В частности, сообщается об отдельных задержанных в районе метро "Пушкинская", в микрорайонах Лошица, Уручье, Каменная Горка, Юго-Запад, на улице Матусевича. Однако после задержаний и разгонов оппозиция снова пытается формировать колонны для шествия.РИА Новости пока не располагает комментарием милиции относительно задержаний на несанкционированных акциях протеста и о применении спецсредств.Оппозиция традиционно проводит в воскресенье протестные акции, в Минске они имеют формат шествия. В это воскресенье сторонники оппозиции запланировали собраться в разных точках города для проведения районных шествий. Между тем, в центре города усилены меры безопасности, силовики взяли под контроль главные площади в центре белорусской столицы, улицы патрулируют экипажи ГАИ, стянута военная и спецтехника. В минувшее воскресенье сторонники оппозиции также не собирались в центре, а встречались в различных районах города, пытаясь провести там локальные шествия.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

СМИ: в пригороде Минска силовики применили слезоточивый газ на митинге

14:05 29.11.2020 (обновлено: 15:17 29.11.2020)
 
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов на акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Силовики применили газ и выстрелили в воздух при разгоне акции оппозиции в деревне Боровляны в пригороде Минска, пишут местные СМИ.
"Выстрелы и газ против протестующих в Боровлянах", - сообщает новостной портал tut.by в воскресенье.
Он также публикует видео, полученное от очевидцев, на котором видна небольшая потасовка нескольких десятков протестующих с силовиками у их микроавтобуса. В какой-то момент силовик стреляет в воздух, а затем одного из протестующих отводят в спецтранспорт. Протестующие не расходятся, и тогда второй силовик распыляет, предположительно, газ, чтобы толпа отступила. Люди постепенно отошли, но один из протестующих попытался отобрать у силовика баллончик с газом, однако ему помешали и отвели в спецтранспорт.
По данным очевидцев в соцсетях, в Минске образовалось несколько десятков колонн, разных по размеру, они двигаются в различных районах столицы, им препятствуют силовики, которые проводят точечные задержания. В частности, сообщается об отдельных задержанных в районе метро "Пушкинская", в микрорайонах Лошица, Уручье, Каменная Горка, Юго-Запад, на улице Матусевича. Однако после задержаний и разгонов оппозиция снова пытается формировать колонны для шествия.
РИА Новости пока не располагает комментарием милиции относительно задержаний на несанкционированных акциях протеста и о применении спецсредств.
Акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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Оппозиция традиционно проводит в воскресенье протестные акции, в Минске они имеют формат шествия. В это воскресенье сторонники оппозиции запланировали собраться в разных точках города для проведения районных шествий. Между тем, в центре города усилены меры безопасности, силовики взяли под контроль главные площади в центре белорусской столицы, улицы патрулируют экипажи ГАИ, стянута военная и спецтехника. В минувшее воскресенье сторонники оппозиции также не собирались в центре, а встречались в различных районах города, пытаясь провести там локальные шествия.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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