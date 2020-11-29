https://ria.ru/20201129/gaz-1586833707.html

В Оренбургской области пять человек умерли от отравления бытовым газом

В Оренбургской области пять человек умерли от отравления бытовым газом

В поселке Светлый в Оренбургской области погибли пять человек — по предварительным данным, от отравления бытовым газом, сообщает областное управление... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T14:04

2020-11-29T14:04

2020-11-29T16:58

светлый

следственный комитет россии (ск рф)

оренбургская область

происшествия

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УФА, 29 ноя — РИА Новости. В поселке Светлый в Оренбургской области погибли пять человек — по предварительным данным, от отравления бытовым газом, сообщает областное управление Следственного комитета.Тела пяти человек нашли накануне вечером в квартире трехэтажного жилого дома по улице Советской. Как выяснилось, четверо из них — жители Домбаровского района, пятый — житель Оренбурга. Им было от 26 до 50 лет. Все пятеро занимались ремонтом по найму и вместе жили в съемной квартире.Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Как отметили в главке СК, тела обнаружили в пределах спальных мест, повреждений на них не было.Следователи и эксперты осмотрели место происшествия, допросили возможных свидетелей. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20200826/gaz-1576319475.html

светлый

оренбургская область

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светлый, следственный комитет россии (ск рф), оренбургская область, происшествия