В Оренбургской области пять человек умерли от отравления бытовым газом
14:04 29.11.2020 (обновлено: 16:58 29.11.2020)
© Фото : СУ СК РФ по Оренбургской областиКвартира, в которой пять человек умерли от отравления бытовым газом, Оренбургская область
© Фото : СУ СК РФ по Оренбургской области
УФА, 29 ноя — РИА Новости. В поселке Светлый в Оренбургской области погибли пять человек — по предварительным данным, от отравления бытовым газом, сообщает областное управление Следственного комитета.
Тела пяти человек нашли накануне вечером в квартире трехэтажного жилого дома по улице Советской. Как выяснилось, четверо из них — жители Домбаровского района, пятый — житель Оренбурга. Им было от 26 до 50 лет. Все пятеро занимались ремонтом по найму и вместе жили в съемной квартире.
26 августа, 11:05Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2020 году
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Как отметили в главке СК, тела обнаружили в пределах спальных мест, повреждений на них не было.
"В качестве основной версии наступления смерти граждан рассматривается отравление бытовым газом вследствие неосторожного обращения с газовой плитой", — говорится в сообщении.
Следователи и эксперты осмотрели место происшествия, допросили возможных свидетелей. Расследование продолжается.