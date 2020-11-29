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В Оренбургской области пять человек умерли от отравления бытовым газом
В Оренбургской области пять человек умерли от отравления бытовым газом
В поселке Светлый в Оренбургской области погибли пять человек — по предварительным данным, от отравления бытовым газом, сообщает областное управление... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T14:04
2020-11-29T16:58
светлый
следственный комитет россии (ск рф)
оренбургская область
происшествия
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УФА, 29 ноя — РИА Новости. В поселке Светлый в Оренбургской области погибли пять человек — по предварительным данным, от отравления бытовым газом, сообщает областное управление Следственного комитета.Тела пяти человек нашли накануне вечером в квартире трехэтажного жилого дома по улице Советской. Как выяснилось, четверо из них — жители Домбаровского района, пятый — житель Оренбурга. Им было от 26 до 50 лет. Все пятеро занимались ремонтом по найму и вместе жили в съемной квартире.Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Как отметили в главке СК, тела обнаружили в пределах спальных мест, повреждений на них не было.Следователи и эксперты осмотрели место происшествия, допросили возможных свидетелей. Расследование продолжается.
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светлый, следственный комитет россии (ск рф), оренбургская область, происшествия

В Оренбургской области пять человек умерли от отравления бытовым газом

14:04 29.11.2020 (обновлено: 16:58 29.11.2020)
 
© Фото : СУ СК РФ по Оренбургской областиКвартира, в которой пять человек умерли от отравления бытовым газом, Оренбургская область
Квартира, в которой пять человек умерли от отравления бытовым газом, Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© Фото : СУ СК РФ по Оренбургской области
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УФА, 29 ноя — РИА Новости. В поселке Светлый в Оренбургской области погибли пять человек — по предварительным данным, от отравления бытовым газом, сообщает областное управление Следственного комитета.
Тела пяти человек нашли накануне вечером в квартире трехэтажного жилого дома по улице Советской. Как выяснилось, четверо из них — жители Домбаровского района, пятый — житель Оренбурга. Им было от 26 до 50 лет. Все пятеро занимались ремонтом по найму и вместе жили в съемной квартире.
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Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Как отметили в главке СК, тела обнаружили в пределах спальных мест, повреждений на них не было.

"В качестве основной версии наступления смерти граждан рассматривается отравление бытовым газом вследствие неосторожного обращения с газовой плитой", — говорится в сообщении.

Следователи и эксперты осмотрели место происшествия, допросили возможных свидетелей. Расследование продолжается.
 
СветлыйСледственный комитет России (СК РФ)Оренбургская областьПроисшествия
 
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