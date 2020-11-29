Внештатный фотокор "России сегодня" погиб в горах Чечни во время съемок
14:00 29.11.2020 (обновлено: 16:12 29.11.2020)
ГРОЗНЫЙ, 29 ноя — РИА Новости. Российский фотограф Саид-Хусейн Царнаев погиб во время съемок в горах Итум-Калинского района Чечни, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. В последнее время Царнаев работал внештатным фотокорреспондентом медиагруппы "Россия сегодня".
"Несчастный случай произошел в труднодоступной местности в Галанчожском районе, спасателям удалось вытащить тело на поверхность", — сказал собеседник агентства.
В МЧС Чечни добавили, что операция по извлечению тела осложнялась труднодоступностью места: большую часть пути нужно было проделать пешком. Кроме того, в этом районе не ловит мобильная связь. В поисковой операции участвовали спасатели МЧС, полицейские, пограничники.
В пресс-службе МИА "Россия сегодня" рассказали, что основными темами фоторепортажей Царнаева были история и современность Чечни, Дагестана, Ингушетии, Северной и Южной Осетии.
23 октября, 08:00КультураНерв волнующего события. Лучшие фото конкурса Стенина
Саид Царнаев был обладателем множества российских фотографических премий. Среди них — награды конкурсов "Патриот России", "Золотое перо", "Слово о Грозном".
Глава фотослужбы медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль назвал сообщение о смерти фотографа "очень горькой вестью".
"Саид был чрезвычайно талантливым фотографом и человеком большого достоинства и труда. Он умел работать и с "горячей" новостной повесткой, и мог увидеть красоту в самых обыденных мгновениях жизни — как художник и даже поэт. Мы потеряли профессионала и друга. Скорбим вместе с его близкими и родными", — рассказал он о коллеге.