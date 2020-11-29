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Внештатный фотокор "России сегодня" погиб в горах Чечни во время съемок
Внештатный фотокор "России сегодня" погиб в горах Чечни во время съемок
Российский фотограф Саид-Хусейн Царнаев погиб во время съемок в горах Итум-Калинского района Чечни, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. В... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T14:00
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чеченская республика (чечня)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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патриоты россии
происшествия
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ГРОЗНЫЙ, 29 ноя — РИА Новости. Российский фотограф Саид-Хусейн Царнаев погиб во время съемок в горах Итум-Калинского района Чечни, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. В последнее время Царнаев работал внештатным фотокорреспондентом медиагруппы "Россия сегодня".В МЧС Чечни добавили, что операция по извлечению тела осложнялась труднодоступностью места: большую часть пути нужно было проделать пешком. Кроме того, в этом районе не ловит мобильная связь. В поисковой операции участвовали спасатели МЧС, полицейские, пограничники.В пресс-службе МИА "Россия сегодня" рассказали, что основными темами фоторепортажей Царнаева были история и современность Чечни, Дагестана, Ингушетии, Северной и Южной Осетии.Саид Царнаев был обладателем множества российских фотографических премий. Среди них — награды конкурсов "Патриот России", "Золотое перо", "Слово о Грозном".Глава фотослужбы медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль назвал сообщение о смерти фотографа "очень горькой вестью".
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чеченская республика (чечня), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южная осетия, патриоты россии, происшествия

Внештатный фотокор "России сегодня" погиб в горах Чечни во время съемок

14:00 29.11.2020 (обновлено: 16:12 29.11.2020)
 
© РИА НовостиФотокорреспондент "РИА Новости" Саид Царнаев
Фотокорреспондент РИА Новости Саид Царнаев - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости
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ГРОЗНЫЙ, 29 ноя — РИА Новости. Российский фотограф Саид-Хусейн Царнаев погиб во время съемок в горах Итум-Калинского района Чечни, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. В последнее время Царнаев работал внештатным фотокорреспондентом медиагруппы "Россия сегодня".

"Несчастный случай произошел в труднодоступной местности в Галанчожском районе, спасателям удалось вытащить тело на поверхность", — сказал собеседник агентства.

В МЧС Чечни добавили, что операция по извлечению тела осложнялась труднодоступностью места: большую часть пути нужно было проделать пешком. Кроме того, в этом районе не ловит мобильная связь. В поисковой операции участвовали спасатели МЧС, полицейские, пограничники.
В пресс-службе МИА "Россия сегодня" рассказали, что основными темами фоторепортажей Царнаева были история и современность Чечни, Дагестана, Ингушетии, Северной и Южной Осетии.
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Саид Царнаев был обладателем множества российских фотографических премий. Среди них — награды конкурсов "Патриот России", "Золотое перо", "Слово о Грозном".
Глава фотослужбы медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль назвал сообщение о смерти фотографа "очень горькой вестью".

"Саид был чрезвычайно талантливым фотографом и человеком большого достоинства и труда. Он умел работать и с "горячей" новостной повесткой, и мог увидеть красоту в самых обыденных мгновениях жизни — как художник и даже поэт. Мы потеряли профессионала и друга. Скорбим вместе с его близкими и родными", — рассказал он о коллеге.

 
Чеченская республика (Чечня)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Южная ОсетияПатриоты РоссииПроисшествия
 
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