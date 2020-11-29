https://ria.ru/20201129/fotograf-1586833260.html

Внештатный фотокор "России сегодня" погиб в горах Чечни во время съемок

Внештатный фотокор "России сегодня" погиб в горах Чечни во время съемок

Российский фотограф Саид-Хусейн Царнаев погиб во время съемок в горах Итум-Калинского района Чечни, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. В... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T14:00

2020-11-29T14:00

2020-11-29T16:12

чеченская республика (чечня)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

южная осетия

патриоты россии

происшествия

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ГРОЗНЫЙ, 29 ноя — РИА Новости. Российский фотограф Саид-Хусейн Царнаев погиб во время съемок в горах Итум-Калинского района Чечни, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. В последнее время Царнаев работал внештатным фотокорреспондентом медиагруппы "Россия сегодня".В МЧС Чечни добавили, что операция по извлечению тела осложнялась труднодоступностью места: большую часть пути нужно было проделать пешком. Кроме того, в этом районе не ловит мобильная связь. В поисковой операции участвовали спасатели МЧС, полицейские, пограничники.В пресс-службе МИА "Россия сегодня" рассказали, что основными темами фоторепортажей Царнаева были история и современность Чечни, Дагестана, Ингушетии, Северной и Южной Осетии.Саид Царнаев был обладателем множества российских фотографических премий. Среди них — награды конкурсов "Патриот России", "Золотое перо", "Слово о Грозном".Глава фотослужбы медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль назвал сообщение о смерти фотографа "очень горькой вестью".

https://ria.ru/20201023/stenin-1580464470.html

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чеченская республика (чечня), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южная осетия, патриоты россии, происшествия