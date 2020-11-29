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СМИ раскрыли подробности убийства физика-ядерщика в Иране
СМИ раскрыли подробности убийства физика-ядерщика в Иране
Иранское новостное агентство Fars опубликовало детали покушения на физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, в результате которого ученый скончался. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T18:51
2020-11-30T00:05
убийство иранского физика-ядерщика
министерство обороны ирана
иран
в мире
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ТЕГЕРАН, 29 ноя — РИА Новости. Иранское новостное агентство Fars опубликовало детали покушения на физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, в результате которого ученый скончался.Так, по данным агентства, утром 27 ноября Фахризаде со своей женой на бронированном автомобиле в сопровождении трех машин с охраной выехал из города Ростамкола в провинции Мазендеран на севере Ирана в сторону населенного пункта Абсард.Там один из автомобилей сопровождения уехал вперед, чтобы разведать обстановку. После этого раздались выстрелы, которые ученый, по данным агентства, принял за столкновение или проблемы с двигателем. Nissan ученого остановился, он вышел, после чего по нему открыли огонь из автоматического оружия с дистанционным управлением.Автомобиль, из которого велся огонь, стоял в 150 метрах от машины Фахризаде.Две пули, по данным агентства, попали ученому в бок, одна в спину, она повредила позвоночник.Фахризаде своим телом закрыл телохранитель, он также получил ранения. После этого Nissan взорвался.Агентство отмечает, что всего покушение продолжалось три минуты.Ученый скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что Фахризаде был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.Покушение произошло в канун годовщины убийства другого иранского ученого-ядерщика Маджида Шахриари 29 ноября 2010 года.Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи сообщил, что Фахризаде занимался в основном вопросами обороны от ядерного удара.Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма".Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство не останется без ответа.Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментирует заявления властей Ирана о причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.
https://ria.ru/20201128/fizik-1586772655.html
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убийство иранского физика-ядерщика, министерство обороны ирана, иран, в мире

СМИ раскрыли подробности убийства физика-ядерщика в Иране

18:51 29.11.2020 (обновлено: 00:05 30.11.2020)
 
© AP Photo / Fars News AgencyМесто убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране
Место убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© AP Photo / Fars News Agency
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ТЕГЕРАН, 29 ноя — РИА Новости. Иранское новостное агентство Fars опубликовало детали покушения на физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, в результате которого ученый скончался.
Так, по данным агентства, утром 27 ноября Фахризаде со своей женой на бронированном автомобиле в сопровождении трех машин с охраной выехал из города Ростамкола в провинции Мазендеран на севере Ирана в сторону населенного пункта Абсард.
Мохсен Фахризаде - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
28 ноября, 18:38
В Иране нашли связь между убийством физика и взрывом на объекте в Натанзе
Там один из автомобилей сопровождения уехал вперед, чтобы разведать обстановку. После этого раздались выстрелы, которые ученый, по данным агентства, принял за столкновение или проблемы с двигателем. Nissan ученого остановился, он вышел, после чего по нему открыли огонь из автоматического оружия с дистанционным управлением.
Автомобиль, из которого велся огонь, стоял в 150 метрах от машины Фахризаде.
Две пули, по данным агентства, попали ученому в бок, одна в спину, она повредила позвоночник.
Фахризаде своим телом закрыл телохранитель, он также получил ранения. После этого Nissan взорвался.
Агентство отмечает, что всего покушение продолжалось три минуты.
Место убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
28 ноября, 07:42
В Иране пообещали возмездие убийцам физика-ядерщика
Ученый скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что Фахризаде был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.
Покушение произошло в канун годовщины убийства другого иранского ученого-ядерщика Маджида Шахриари 29 ноября 2010 года.
Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи сообщил, что Фахризаде занимался в основном вопросами обороны от ядерного удара.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма".
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство не останется без ответа.
Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментирует заявления властей Ирана о причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
28 ноября, 01:14
В ООН прокомментировали убийство физика-ядерщика в Иране
 
Убийство иранского физика-ядерщикаМинистерство обороны ИранаИранВ мире
 
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