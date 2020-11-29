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https://ria.ru/20201129/evrovidenie-1586874697.html
Российская участница прокомментировала итоги "Детского Евровидения"
Российская участница прокомментировала итоги "Детского Евровидения"
Российская участница "Детского Евровидения" после объявления результатов заявила, что расстроена, но "жизнь на этом не заканчивается", она планирует и дальше... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T21:19
2020-11-29T21:59
культура
россия
детское "евровидение"
игорь крутой
польша
франция
в мире
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российская участница "Детского Евровидения" после объявления результатов заявила, что расстроена, но "жизнь на этом не заканчивается", она планирует и дальше заниматься вокалом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Академии Игоря Крутого.Финал 18-го международного конкурса "Детское Евровидение – 2020" прошел в воскресенье в Польше в формате телемоста. Феськова набрала 88 баллов и заняла 10-е место.Феськова также поблагодарила тех, кто голосовал за нее и поддерживал в конкурсе.Она также поздравила с победой Валентину Тронель из Франции. "Она большая молодец", - сказала Феськова.
https://ria.ru/20201026/evrovidenie-1581592050.html
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россия, детское "евровидение", игорь крутой, польша, франция, в мире

Российская участница прокомментировала итоги "Детского Евровидения"

21:19 29.11.2020 (обновлено: 21:59 29.11.2020)
 
© The Voice Kids Russia/Голос Дети/ YoutubeСофия Феськова
София Феськова - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© The Voice Kids Russia/Голос Дети/ Youtube
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российская участница "Детского Евровидения" после объявления результатов заявила, что расстроена, но "жизнь на этом не заканчивается", она планирует и дальше заниматься вокалом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Академии Игоря Крутого.
Финал 18-го международного конкурса "Детское Евровидение – 2020" прошел в воскресенье в Польше в формате телемоста. Феськова набрала 88 баллов и заняла 10-е место.

"Это был самый особенный день в моей жизни! Конечно, я расстроилась, ведь моя цель была – занять первое место. Но я понимаю, что на этом жизнь не заканчивается. У меня впереди еще много побед. Очень рада, что участвовала в "Детском Евровидении", - сказала Феськова, которую процитировали в пресс-службе.

Феськова также поблагодарила тех, кто голосовал за нее и поддерживал в конкурсе.
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"Я, мои родные и вся моя большая команда пережили много прекрасных моментов, когда готовились к нему. Хочу каждый миг сохранить в своей памяти", - поделилась Феськова.

Она также поздравила с победой Валентину Тронель из Франции. "Она большая молодец", - сказала Феськова.

"В дальнейшем я планирую заниматься вокалом и музыкой, учиться в школе, расти профессионально и встретиться, наконец, со своими друзьями, с которыми давно не виделась!" - заключила российская участница.

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