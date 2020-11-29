Российская участница прокомментировала итоги "Детского Евровидения"
21:19 29.11.2020 (обновлено: 21:59 29.11.2020)
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российская участница "Детского Евровидения" после объявления результатов заявила, что расстроена, но "жизнь на этом не заканчивается", она планирует и дальше заниматься вокалом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Академии Игоря Крутого.
Финал 18-го международного конкурса "Детское Евровидение – 2020" прошел в воскресенье в Польше в формате телемоста. Феськова набрала 88 баллов и заняла 10-е место.
"Это был самый особенный день в моей жизни! Конечно, я расстроилась, ведь моя цель была – занять первое место. Но я понимаю, что на этом жизнь не заканчивается. У меня впереди еще много побед. Очень рада, что участвовала в "Детском Евровидении", - сказала Феськова, которую процитировали в пресс-службе.
Феськова также поблагодарила тех, кто голосовал за нее и поддерживал в конкурсе.
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"Я, мои родные и вся моя большая команда пережили много прекрасных моментов, когда готовились к нему. Хочу каждый миг сохранить в своей памяти", - поделилась Феськова.
Она также поздравила с победой Валентину Тронель из Франции. "Она большая молодец", - сказала Феськова.
"В дальнейшем я планирую заниматься вокалом и музыкой, учиться в школе, расти профессионально и встретиться, наконец, со своими друзьями, с которыми давно не виделась!" - заключила российская участница.
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