https://ria.ru/20201129/evrovidenie-1586874697.html

Российская участница прокомментировала итоги "Детского Евровидения"

Российская участница прокомментировала итоги "Детского Евровидения"

Российская участница "Детского Евровидения" после объявления результатов заявила, что расстроена, но "жизнь на этом не заканчивается", она планирует и дальше... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T21:19

2020-11-29T21:19

2020-11-29T21:59

культура

россия

детское "евровидение"

игорь крутой

польша

франция

в мире

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российская участница "Детского Евровидения" после объявления результатов заявила, что расстроена, но "жизнь на этом не заканчивается", она планирует и дальше заниматься вокалом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Академии Игоря Крутого.Финал 18-го международного конкурса "Детское Евровидение – 2020" прошел в воскресенье в Польше в формате телемоста. Феськова набрала 88 баллов и заняла 10-е место.Феськова также поблагодарила тех, кто голосовал за нее и поддерживал в конкурсе.Она также поздравила с победой Валентину Тронель из Франции. "Она большая молодец", - сказала Феськова.

https://ria.ru/20201026/evrovidenie-1581592050.html

https://ria.ru/20201118/evrovidenie-1585251892.html

россия

польша

франция

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россия, детское "евровидение", игорь крутой, польша, франция, в мире