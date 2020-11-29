https://ria.ru/20201129/epidemiya-1586807974.html
Мясников предрек новую эпидемию с большой смертностью
Мясников предрек новую эпидемию с большой смертностью
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в Telegram-канале о важности разработки мер защиты из-за угрозы возникновения серьезных эпидемий с большим... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T09:26
2020-11-29T09:26
2020-11-29T15:01
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
telegram (приложение)
здоровье - общество
китай
общество
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в Telegram-канале о важности разработки мер защиты из-за угрозы возникновения серьезных эпидемий с большим уровнем смертности, притом что коронавирус к таким не относится."Например "универсальную" вакцину против гриппа — нам грозит именно он, "птичий" или "свиной", рано или поздно гром грянет! Как пишут вирусологи: серьезная эпидемия в паре мутаций от нас!" — написал Мясников, отметив, что первая мутация — это переход вируса от животного к человеку, а вторая — от человека к человеку.Он напомнил, что в Китае первую мутацию от свиней и птиц регистрируют постоянно, а "до беды один шаг!" Попытка создать универсальную вакцину от гриппа пока не увенчалась успехом. По словам Мясникова, коронавирус показал, что люди не были готовы к появлению такой инфекции. Но отметил, что теперь стало ясно, сколько требуется времени для разработки вакцины."Если придет вирус со смертностью 35-40%, то к моменту появления такой вакцины погибнут десятки миллионов людей", — написал врач и добавил, что сейчас нужно бросить силы ученых и средства на создание именно такой вакцины, иначе "потом куда дороже встанет".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, telegram (приложение), здоровье - общество, китай, общество
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
рассказал в Telegram
-канале о важности разработки мер защиты из-за угрозы возникновения серьезных эпидемий с большим уровнем смертности, притом что коронавирус
к таким не относится.
"Например "универсальную" вакцину против гриппа — нам грозит именно он, "птичий" или "свиной", рано или поздно гром грянет! Как пишут вирусологи: серьезная эпидемия в паре мутаций от нас!" — написал Мясников, отметив, что первая мутация — это переход вируса от животного к человеку, а вторая — от человека к человеку.
Он напомнил, что в Китае
первую мутацию от свиней и птиц регистрируют постоянно, а "до беды один шаг!" Попытка создать универсальную вакцину от гриппа пока не увенчалась успехом.
По словам Мясникова, коронавирус показал, что люди не были готовы к появлению такой инфекции. Но отметил, что теперь стало ясно, сколько требуется времени для разработки вакцины.
"Если придет вирус со смертностью 35-40%, то к моменту появления такой вакцины погибнут десятки миллионов людей", — написал врач и добавил, что сейчас нужно бросить силы ученых и средства на создание именно такой вакцины, иначе "потом куда дороже встанет".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.