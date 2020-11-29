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Мясников предрек новую эпидемию с большой смертностью
Мясников предрек новую эпидемию с большой смертностью
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в Telegram-канале о важности разработки мер защиты из-за угрозы возникновения серьезных эпидемий с большим... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T09:26
2020-11-29T15:01
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
telegram (приложение)
здоровье - общество
китай
общество
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в Telegram-канале о важности разработки мер защиты из-за угрозы возникновения серьезных эпидемий с большим уровнем смертности, притом что коронавирус к таким не относится."Например "универсальную" вакцину против гриппа — нам грозит именно он, "птичий" или "свиной", рано или поздно гром грянет! Как пишут вирусологи: серьезная эпидемия в паре мутаций от нас!" — написал Мясников, отметив, что первая мутация — это переход вируса от животного к человеку, а вторая — от человека к человеку.Он напомнил, что в Китае первую мутацию от свиней и птиц регистрируют постоянно, а "до беды один шаг!" Попытка создать универсальную вакцину от гриппа пока не увенчалась успехом. По словам Мясникова, коронавирус показал, что люди не были готовы к появлению такой инфекции. Но отметил, что теперь стало ясно, сколько требуется времени для разработки вакцины."Если придет вирус со смертностью 35-40%, то к моменту появления такой вакцины погибнут десятки миллионов людей", — написал врач и добавил, что сейчас нужно бросить силы ученых и средства на создание именно такой вакцины, иначе "потом куда дороже встанет".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, telegram (приложение), здоровье - общество, китай, общество

Мясников предрек новую эпидемию с большой смертностью

09:26 29.11.2020 (обновлено: 15:01 29.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в Telegram-канале о важности разработки мер защиты из-за угрозы возникновения серьезных эпидемий с большим уровнем смертности, притом что коронавирус к таким не относится.
"Например "универсальную" вакцину против гриппа — нам грозит именно он, "птичий" или "свиной", рано или поздно гром грянет! Как пишут вирусологи: серьезная эпидемия в паре мутаций от нас!" — написал Мясников, отметив, что первая мутация — это переход вируса от животного к человеку, а вторая — от человека к человеку.
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Он напомнил, что в Китае первую мутацию от свиней и птиц регистрируют постоянно, а "до беды один шаг!" Попытка создать универсальную вакцину от гриппа пока не увенчалась успехом.
По словам Мясникова, коронавирус показал, что люди не были готовы к появлению такой инфекции. Но отметил, что теперь стало ясно, сколько требуется времени для разработки вакцины.
"Если придет вирус со смертностью 35-40%, то к моменту появления такой вакцины погибнут десятки миллионов людей", — написал врач и добавил, что сейчас нужно бросить силы ученых и средства на создание именно такой вакцины, иначе "потом куда дороже встанет".
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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