https://ria.ru/20201129/epidemiya-1586807974.html

Мясников предрек новую эпидемию с большой смертностью

Мясников предрек новую эпидемию с большой смертностью

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в Telegram-канале о важности разработки мер защиты из-за угрозы возникновения серьезных эпидемий с большим... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T09:26

2020-11-29T09:26

2020-11-29T15:01

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

telegram (приложение)

здоровье - общество

китай

общество

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в Telegram-канале о важности разработки мер защиты из-за угрозы возникновения серьезных эпидемий с большим уровнем смертности, притом что коронавирус к таким не относится."Например "универсальную" вакцину против гриппа — нам грозит именно он, "птичий" или "свиной", рано или поздно гром грянет! Как пишут вирусологи: серьезная эпидемия в паре мутаций от нас!" — написал Мясников, отметив, что первая мутация — это переход вируса от животного к человеку, а вторая — от человека к человеку.Он напомнил, что в Китае первую мутацию от свиней и птиц регистрируют постоянно, а "до беды один шаг!" Попытка создать универсальную вакцину от гриппа пока не увенчалась успехом. По словам Мясникова, коронавирус показал, что люди не были готовы к появлению такой инфекции. Но отметил, что теперь стало ясно, сколько требуется времени для разработки вакцины."Если придет вирус со смертностью 35-40%, то к моменту появления такой вакцины погибнут десятки миллионов людей", — написал врач и добавил, что сейчас нужно бросить силы ученых и средства на создание именно такой вакцины, иначе "потом куда дороже встанет".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201121/bolezn-1585681799.html

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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, telegram (приложение), здоровье - общество, китай, общество