https://ria.ru/20201129/donbass-1586844128.html
Украинская актриса резко высказалась о политике Киева в Донбассе
Украинская актриса резко высказалась о политике Киева в Донбассе
Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова в эфире телеканала "Наш" раскритиковала политику Киева в Донбассе после заявления Минреинтеграции о планах... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T15:42
2020-11-29T15:42
2020-11-29T17:29
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова в эфире телеканала "Наш" раскритиковала политику Киева в Донбассе после заявления Минреинтеграции о планах провести декоммунизацию после возвращения этих территорий под контроль Украины. Она заявила, что за последние полтора года украинская власть полностью дискредитировала себя действиями в Донбассе и "разношерстными заявлениями". Кроме того, актриса раскритиковала команду Зеленского за назначение непрофессионалов на государственные посты, что приобрело "катастрофические очертания".Актриса отметила, что Украина за 30 лет независимости превратилась в государство-мутант, который "пожирает" собственных людей. Она объяснила, что имеет в виду и тех, кто погиб непосредственно в результате военных действий в Донбассе, и тех мирных жителей, которые лишены нормальной жизни на протяжении нескольких лет.Она отметила, что жители русскоязычных регионов Украины недовольны многими действиями властей: закрытием русскоязычных школ, переписыванием учебников, новой интерпретацией исторических фактов. По ее словам, жители Донбасса уже не хотят "ни в какую Украину".
https://ria.ru/20201007/ukraina-1578541718.html
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донбасс, украина, в мире
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости.
Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова в эфире телеканала "Наш
" раскритиковала политику Киева в Донбассе
после заявления Минреинтеграции о планах провести декоммунизацию после возвращения этих территорий под контроль Украины
.
Она заявила, что за последние полтора года украинская власть полностью дискредитировала себя действиями в Донбассе и "разношерстными заявлениями". Кроме того, актриса раскритиковала команду Зеленского за назначение непрофессионалов на государственные посты, что приобрело "катастрофические очертания".
Актриса отметила, что Украина за 30 лет независимости превратилась в государство-мутант, который "пожирает" собственных людей. Она объяснила, что имеет в виду и тех, кто погиб непосредственно в результате военных действий в Донбассе, и тех мирных жителей, которые лишены нормальной жизни на протяжении нескольких лет.
"Уже есть целые поколения детей, которые пошли в школу и не знают, что такое жить в мире", — заявила Егорова.
Она отметила, что жители русскоязычных регионов Украины недовольны многими действиями властей: закрытием русскоязычных школ, переписыванием учебников, новой интерпретацией исторических фактов. По ее словам, жители Донбасса уже не хотят "ни в какую Украину".