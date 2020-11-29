https://ria.ru/20201129/donbass-1586844128.html

Украинская актриса резко высказалась о политике Киева в Донбассе

Украинская актриса резко высказалась о политике Киева в Донбассе

Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова в эфире телеканала "Наш" раскритиковала политику Киева в Донбассе после заявления Минреинтеграции о планах... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T15:42

2020-11-29T15:42

2020-11-29T17:29

донбасс

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/152773/52/1527735244_0:0:3543:1994_1400x0_80_0_0_968aabf70a4e8a488dd27a9c2fc81e3c.jpg

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова в эфире телеканала "Наш" раскритиковала политику Киева в Донбассе после заявления Минреинтеграции о планах провести декоммунизацию после возвращения этих территорий под контроль Украины. Она заявила, что за последние полтора года украинская власть полностью дискредитировала себя действиями в Донбассе и "разношерстными заявлениями". Кроме того, актриса раскритиковала команду Зеленского за назначение непрофессионалов на государственные посты, что приобрело "катастрофические очертания".Актриса отметила, что Украина за 30 лет независимости превратилась в государство-мутант, который "пожирает" собственных людей. Она объяснила, что имеет в виду и тех, кто погиб непосредственно в результате военных действий в Донбассе, и тех мирных жителей, которые лишены нормальной жизни на протяжении нескольких лет.Она отметила, что жители русскоязычных регионов Украины недовольны многими действиями властей: закрытием русскоязычных школ, переписыванием учебников, новой интерпретацией исторических фактов. По ее словам, жители Донбасса уже не хотят "ни в какую Украину".

https://ria.ru/20201007/ukraina-1578541718.html

https://ria.ru/20201127/donbass-1586700284.html

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донбасс, украина, в мире