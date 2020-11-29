https://ria.ru/20201129/dom-1586840163.html

СПЧ займется ситуацией в хосписе "Дом с маяком", связанной с наркотиками

СПЧ займется ситуацией в хосписе "Дом с маяком", связанной с наркотиками

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) займется вопросом с московским детским хосписом "Дом с маяком" в связи с жалобой на него в правоохранительные... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T15:10

2020-11-29T15:10

2020-11-29T15:11

дом с маяком

валерий фадеев

федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков рф

общество

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) займется вопросом с московским детским хосписом "Дом с маяком" в связи с жалобой на него в правоохранительные органы из-за выписывания пациентам наркотических средств, заявил глава Совета Валерий Фадеев.Ранее директор хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава заявила на своей странице в Facebook, что жалоба в Госнаркоконтроль была подана из-за выписывания пациентам неправомерно большого числа наркотических средств. По ее словам, сотрудникам хосписа вменяется нарушение порядка оборота наркотических средств по статье 6.16 КоАП РФ, мера пресечения по которой - штраф в размере от 200 до 400 тысяч рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 дней.

https://radiosputnik.ria.ru/20201125/1586251290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дом с маяком, валерий фадеев, федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков рф, общество