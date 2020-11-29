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СПЧ займется ситуацией в хосписе "Дом с маяком", связанной с наркотиками
СПЧ займется ситуацией в хосписе "Дом с маяком", связанной с наркотиками
Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) займется вопросом с московским детским хосписом "Дом с маяком" в связи с жалобой на него в правоохранительные... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T15:10
2020-11-29T15:11
дом с маяком
валерий фадеев
федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков рф
общество
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) займется вопросом с московским детским хосписом "Дом с маяком" в связи с жалобой на него в правоохранительные органы из-за выписывания пациентам наркотических средств, заявил глава Совета Валерий Фадеев.Ранее директор хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава заявила на своей странице в Facebook, что жалоба в Госнаркоконтроль была подана из-за выписывания пациентам неправомерно большого числа наркотических средств. По ее словам, сотрудникам хосписа вменяется нарушение порядка оборота наркотических средств по статье 6.16 КоАП РФ, мера пресечения по которой - штраф в размере от 200 до 400 тысяч рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 дней.
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дом с маяком, валерий фадеев, федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков рф, общество

СПЧ займется ситуацией в хосписе "Дом с маяком", связанной с наркотиками

15:10 29.11.2020 (обновлено: 15:11 29.11.2020)
 
© Фото : Фонд "Дом с маяком" /FacebookМосковский хоспис "Дом с маяком"
Московский хоспис Дом с маяком - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© Фото : Фонд "Дом с маяком" /Facebook
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) займется вопросом с московским детским хосписом "Дом с маяком" в связи с жалобой на него в правоохранительные органы из-за выписывания пациентам наркотических средств, заявил глава Совета Валерий Фадеев.
Ранее директор хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава заявила на своей странице в Facebook, что жалоба в Госнаркоконтроль была подана из-за выписывания пациентам неправомерно большого числа наркотических средств. По ее словам, сотрудникам хосписа вменяется нарушение порядка оборота наркотических средств по статье 6.16 КоАП РФ, мера пресечения по которой - штраф в размере от 200 до 400 тысяч рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 дней.
Детский хоспис с нуля - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 13:33Покорители
Детский хоспис с нуля
"Мы посмотрим, что там произошло. Если есть риски закрытия этого хосписа, будем какие-то усилия предпринимать, чтобы эти риски снять... Просто возникла ситуация с ошибочным, как я понял, ведением журнала. Надо помочь, чтобы хоспис не закрыли, там же дети. Завтра попробую узнать, что правоохранители говорят", - рассказал РИА Новости Фадеев.
 
Дом с маякомВалерий ФадеевФедеральная служба по контролю за оборотом наркотиков РФОбщество
 
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