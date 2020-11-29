СПЧ займется ситуацией в хосписе "Дом с маяком", связанной с наркотиками
15:10 29.11.2020 (обновлено: 15:11 29.11.2020)
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) займется вопросом с московским детским хосписом "Дом с маяком" в связи с жалобой на него в правоохранительные органы из-за выписывания пациентам наркотических средств, заявил глава Совета Валерий Фадеев.
Ранее директор хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава заявила на своей странице в Facebook, что жалоба в Госнаркоконтроль была подана из-за выписывания пациентам неправомерно большого числа наркотических средств. По ее словам, сотрудникам хосписа вменяется нарушение порядка оборота наркотических средств по статье 6.16 КоАП РФ, мера пресечения по которой - штраф в размере от 200 до 400 тысяч рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 дней.
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"Мы посмотрим, что там произошло. Если есть риски закрытия этого хосписа, будем какие-то усилия предпринимать, чтобы эти риски снять... Просто возникла ситуация с ошибочным, как я понял, ведением журнала. Надо помочь, чтобы хоспис не закрыли, там же дети. Завтра попробую узнать, что правоохранители говорят", - рассказал РИА Новости Фадеев.