https://ria.ru/20201129/devays-1586858381.html

Мясников предупредил об опасности популярного девайса

Мясников предупредил об опасности популярного девайса

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что наушники наносят серьезный вред здоровью тех, кто ими пользуется. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T18:18

2020-11-29T18:18

2020-11-29T18:30

александр мясников (врач)

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что наушники наносят серьезный вред здоровью тех, кто ими пользуется."Не бывает безопасных наушников", — подчеркнул он.При этом врач отметил, что накладные наушники наносят меньше вреда."Безопасно — это 80 децибел, а в наушниках может быть и 100, и 120", — рассказал Мясников.Он добавил, что после использования этого девайса на протяжении трех-четырех лет, слух начинает ухудшаться. По его словам, к 50 годам, серьезное ухудшение наблюдается у 25 процентов населения развитых стран.Врач добавил, что критерием громкости может служить способность человека слышать собственный голос и тех, кто к нему обращается. Если такой возможности нет, то громкость необходимо снизить.

https://ria.ru/20201128/ushi-1586772401.html

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александр мясников (врач), здоровье - общество, общество