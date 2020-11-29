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Мясников предупредил об опасности популярного девайса
Мясников предупредил об опасности популярного девайса
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что наушники наносят серьезный вред здоровью тех, кто ими пользуется. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T18:18
2020-11-29T18:30
александр мясников (врач)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что наушники наносят серьезный вред здоровью тех, кто ими пользуется."Не бывает безопасных наушников", — подчеркнул он.При этом врач отметил, что накладные наушники наносят меньше вреда."Безопасно — это 80 децибел, а в наушниках может быть и 100, и 120", — рассказал Мясников.Он добавил, что после использования этого девайса на протяжении трех-четырех лет, слух начинает ухудшаться. По его словам, к 50 годам, серьезное ухудшение наблюдается у 25 процентов населения развитых стран.Врач добавил, что критерием громкости может служить способность человека слышать собственный голос и тех, кто к нему обращается. Если такой возможности нет, то громкость необходимо снизить.
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александр мясников (врач), здоровье - общество, общество

Мясников предупредил об опасности популярного девайса

18:18 29.11.2020 (обновлено: 18:30 29.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что наушники наносят серьезный вред здоровью тех, кто ими пользуется.
"Не бывает безопасных наушников", — подчеркнул он.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
28 ноября, 18:34
Мясников предупредил об опасности распространенной привычки
При этом врач отметил, что накладные наушники наносят меньше вреда.
"Безопасно — это 80 децибел, а в наушниках может быть и 100, и 120", — рассказал Мясников.
Он добавил, что после использования этого девайса на протяжении трех-четырех лет, слух начинает ухудшаться. По его словам, к 50 годам, серьезное ухудшение наблюдается у 25 процентов населения развитых стран.
Врач добавил, что критерием громкости может служить способность человека слышать собственный голос и тех, кто к нему обращается. Если такой возможности нет, то громкость необходимо снизить.
Сельдь - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
28 ноября, 16:38
Мясников назвал продукты, снижающие риски развития рака
 
Александр Мясников (врач)Здоровье - ОбществоОбщество
 
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