https://ria.ru/20201129/dengi-1586811058.html

Эксперт подсказал, как заработать больше на хранении денег в банке

Эксперт подсказал, как заработать больше на хранении денег в банке

Доходность по вкладам в российских банках продолжает двигаться вниз за ставкой ЦБ: сейчас крупнейшие игроки предлагают в среднем 4,42% годовых. Чтобы "выжать из РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T10:02

2020-11-29T10:02

2020-11-29T13:24

александр бахтин (экономист)

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Доходность по вкладам в российских банках продолжает двигаться вниз за ставкой ЦБ: сейчас крупнейшие игроки предлагают в среднем 4,42% годовых. Чтобы "выжать из своих денег максимум", ударяться в биржевые спекуляции необязательно: альтернативой может стать накопительный счет, сообщил РИА Новости инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.Средства на накопительном счете застрахованы как на обычном вкладе, а вот ставка при определенных условиях может на 0,5-1,5 процентного пункта опережать депозит, отметил Бахтин. По его словам, накопительный счет — это среднее между текущим счетом и вкладом. Он открывается до востребования и предусматривает возможность внесения и снятия денег."Изначально ставки по накопительным счетам были заметно ниже, чем по депозитам, предполагающим определенную срочность и в какой-то степени более прогнозируемое движение средств для банка. Но на фоне существенного снижения ставок в экономике и, в частности, по депозитам, теперь проценты по вкладам и накопительным счетам сопоставимы. Более того, в ряде случаев накопительный счет сейчас может оказаться выгоднее по доходности — скажем, на 0,5-1,5 процентного пункта", — сказал Бахтин.Но, делая выбор в пользу накопительного счета, следует внимательно читать договор, предупреждает эксперт. Так, "надбавку" банк может выплачивать при соблюдении дополнительных условий, например при совершении операций по картам на определенную сумму в месяц или при поддержании определенного уровня остатка. Также "надбавка" может исчезать с течением времени – к примеру, через три месяца ставка с 5-5,5% может опускаться до 4%.Поддержание ставок по накопительным счетам на высоком относительно ставок по вкладам уровне может быть связано с рядом факторов, полагает эксперт. Например, таким образом можно хотя бы временно удержать вкладчика, разочаровавшегося в депозитах. Позднее банк может предложить ему перевести средства с накопительного счета в инвестиционные инструменты, в том числе от своих партнеров — например, структурные продукты, где можно предусмотреть защиту капитала до 100%. Это может быть первым шагом инвестора к фондовому рынку, где потенциальный доход заметно превышает ставки по вкладам и накопительным счетам.

https://ria.ru/20201129/krizis-1586604739.html

https://ria.ru/20201122/dengi-1585747231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бахтин (экономист), центральный банк рф (цб рф), экономика