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Над Японией пролетел огромный светящийся шар
Над Японией пролетел огромный светящийся шар
Болид, или особо яркая падающая звезда, был зафиксирован в ночь на воскресенье на западе Японии, сообщают японские СМИ. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T13:18
2020-11-29T14:18
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япония
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ТОКИО, 29 ноя — РИА Новости. Болид, или особо яркая падающая звезда, был зафиксирован в ночь на воскресенье на западе Японии, сообщают японские СМИ.Многочисленные видеозаписи огромного светящегося шара, рассекающего темное небо, были обнародованы японскими пользователями социальных сетей. Кроме этого, падение болида было зафиксировано камерами телеканала NHK, установленными в префектурах Миэ, Аити и других.Как заявил агентству Киодо директор муниципального планетария Акаси в префектуре Хёго, болиды, яркость которых превышала бы свечение Венеры, можно увидеть достаточно редко.Жители западных префектур, опубликовавшие видеозаписи на своих страницах, также говорили, что падение болида сопровождалось громким гулом.
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хёго, миэ, япония, в мире

Над Японией пролетел огромный светящийся шар

13:18 29.11.2020 (обновлено: 14:18 29.11.2020)
 
Яркая звезда в небе на западе Японии. Стоп-кадр видео
Яркая звезда в небе на западе Японии. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
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ТОКИО, 29 ноя — РИА Новости. Болид, или особо яркая падающая звезда, был зафиксирован в ночь на воскресенье на западе Японии, сообщают японские СМИ.
Многочисленные видеозаписи огромного светящегося шара, рассекающего темное небо, были обнародованы японскими пользователями социальных сетей. Кроме этого, падение болида было зафиксировано камерами телеканала NHK, установленными в префектурах Миэ, Аити и других.
Как заявил агентству Киодо директор муниципального планетария Акаси в префектуре Хёго, болиды, яркость которых превышала бы свечение Венеры, можно увидеть достаточно редко.

"Мы полагаем, что последняя вспышка этого болида была сопоставима по яркости с полной луной", — цитирует агентство слова Такэси Иноуэ.

Жители западных префектур, опубликовавшие видеозаписи на своих страницах, также говорили, что падение болида сопровождалось громким гулом.
 
ХёгоМиэЯпонияВ мире
 
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