https://ria.ru/20201129/bolid-1586828884.html
Над Японией пролетел огромный светящийся шар
Над Японией пролетел огромный светящийся шар
Болид, или особо яркая падающая звезда, был зафиксирован в ночь на воскресенье на западе Японии, сообщают японские СМИ. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T13:18
2020-11-29T13:18
2020-11-29T14:18
хёго
миэ
япония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1d/1586828777_40:0:780:416_1400x0_80_0_0_387c7779e180298549a928faf7e1c196.jpg
ТОКИО, 29 ноя — РИА Новости. Болид, или особо яркая падающая звезда, был зафиксирован в ночь на воскресенье на западе Японии, сообщают японские СМИ.Многочисленные видеозаписи огромного светящегося шара, рассекающего темное небо, были обнародованы японскими пользователями социальных сетей. Кроме этого, падение болида было зафиксировано камерами телеканала NHK, установленными в префектурах Миэ, Аити и других.Как заявил агентству Киодо директор муниципального планетария Акаси в префектуре Хёго, болиды, яркость которых превышала бы свечение Венеры, можно увидеть достаточно редко.Жители западных префектур, опубликовавшие видеозаписи на своих страницах, также говорили, что падение болида сопровождалось громким гулом.
хёго
миэ
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1d/1586828777_133:0:688:416_1400x0_80_0_0_77ae1eeabd0155e8ded7186ae2dbfcb0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хёго, миэ, япония, в мире