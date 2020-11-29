https://ria.ru/20201129/bolid-1586828884.html

Над Японией пролетел огромный светящийся шар

Над Японией пролетел огромный светящийся шар

Болид, или особо яркая падающая звезда, был зафиксирован в ночь на воскресенье на западе Японии, сообщают японские СМИ. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T13:18

2020-11-29T13:18

2020-11-29T14:18

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ТОКИО, 29 ноя — РИА Новости. Болид, или особо яркая падающая звезда, был зафиксирован в ночь на воскресенье на западе Японии, сообщают японские СМИ.Многочисленные видеозаписи огромного светящегося шара, рассекающего темное небо, были обнародованы японскими пользователями социальных сетей. Кроме этого, падение болида было зафиксировано камерами телеканала NHK, установленными в префектурах Миэ, Аити и других.Как заявил агентству Киодо директор муниципального планетария Акаси в префектуре Хёго, болиды, яркость которых превышала бы свечение Венеры, можно увидеть достаточно редко.Жители западных префектур, опубликовавшие видеозаписи на своих страницах, также говорили, что падение болида сопровождалось громким гулом.

хёго

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япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хёго, миэ, япония, в мире