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Власти Кубани благоустроили 50 зон отдыха в станицах и хуторах края
Власти Кубани благоустроили 50 зон отдыха в станицах и хуторах края
Власти Краснодарского края в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустроили более 50 зон отдыха в станицах и хуторах региона в текущем году, сообщает РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T22:19
2020-11-29T22:19
2020-11-29T22:19
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КРАСНОДАР, 29 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустроили более 50 зон отдыха в станицах и хуторах региона в текущем году, сообщает администрация края."В рамках национального проекта мы благоустраиваем общественные пространства не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. За последние годы сельские поселения заметно "обросли" новыми объектами. Только в этом году в станицах и хуторах Кубани привели в порядок более 50 зон отдыха", – отметил вице-губернатор региона Александр Трембицкий, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается также, что в Динском районе завершается благоустройство еще двух парков в Динском и Пластуновском сельских поселениях.По данным краевых властей, в текущем году в рамках профильного нацпроекта приводятся в порядок 316 зон отдыха в 73 населенных пунктах. За счет федеральных субсидий специалисты благоустроят 76 общественных и 5 дворовых территорий. Еще 235 объектов будут реконструированы за средства муниципальных образований и внебюджетных источников.
https://ria.ru/20201129/krasnodar-1586874065.html
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