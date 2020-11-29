https://ria.ru/20201129/blagoustroystvo-1586877752.html

Власти Кубани благоустроили 50 зон отдыха в станицах и хуторах края

Власти Кубани благоустроили 50 зон отдыха в станицах и хуторах края

Власти Краснодарского края в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустроили более 50 зон отдыха в станицах и хуторах региона в текущем году, сообщает РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T22:19

2020-11-29T22:19

2020-11-29T22:19

краснодарский край

краснодарский край

общество

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КРАСНОДАР, 29 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустроили более 50 зон отдыха в станицах и хуторах региона в текущем году, сообщает администрация края."В рамках национального проекта мы благоустраиваем общественные пространства не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. За последние годы сельские поселения заметно "обросли" новыми объектами. Только в этом году в станицах и хуторах Кубани привели в порядок более 50 зон отдыха", – отметил вице-губернатор региона Александр Трембицкий, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается также, что в Динском районе завершается благоустройство еще двух парков в Динском и Пластуновском сельских поселениях.По данным краевых властей, в текущем году в рамках профильного нацпроекта приводятся в порядок 316 зон отдыха в 73 населенных пунктах. За счет федеральных субсидий специалисты благоустроят 76 общественных и 5 дворовых территорий. Еще 235 объектов будут реконструированы за средства муниципальных образований и внебюджетных источников.

https://ria.ru/20201129/krasnodar-1586874065.html

краснодарский край

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краснодарский край, общество