Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20201129/blagoustroystvo-1586877752.html
Власти Кубани благоустроили 50 зон отдыха в станицах и хуторах края
Власти Кубани благоустроили 50 зон отдыха в станицах и хуторах края
Власти Краснодарского края в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустроили более 50 зон отдыха в станицах и хуторах региона в текущем году, сообщает РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T22:19
2020-11-29T22:19
краснодарский край
краснодарский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156289/24/1562892432_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_1a082564c6b21b8f42c02585d9c2a0bc.jpg
КРАСНОДАР, 29 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустроили более 50 зон отдыха в станицах и хуторах региона в текущем году, сообщает администрация края."В рамках национального проекта мы благоустраиваем общественные пространства не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. За последние годы сельские поселения заметно "обросли" новыми объектами. Только в этом году в станицах и хуторах Кубани привели в порядок более 50 зон отдыха", – отметил вице-губернатор региона Александр Трембицкий, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается также, что в Динском районе завершается благоустройство еще двух парков в Динском и Пластуновском сельских поселениях.По данным краевых властей, в текущем году в рамках профильного нацпроекта приводятся в порядок 316 зон отдыха в 73 населенных пунктах. За счет федеральных субсидий специалисты благоустроят 76 общественных и 5 дворовых территорий. Еще 235 объектов будут реконструированы за средства муниципальных образований и внебюджетных источников.
https://ria.ru/20201129/krasnodar-1586874065.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156289/24/1562892432_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_390bdac1c2b7363ed3cd1f82754ac978.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, общество

Власти Кубани благоустроили 50 зон отдыха в станицах и хуторах края

22:19 29.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСветовая иллюминация над стадионом "Краснодар" и парком Галицкого в Краснодаре
Световая иллюминация над стадионом Краснодар и парком Галицкого в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 29 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустроили более 50 зон отдыха в станицах и хуторах региона в текущем году, сообщает администрация края.
"В рамках национального проекта мы благоустраиваем общественные пространства не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. За последние годы сельские поселения заметно "обросли" новыми объектами. Только в этом году в станицах и хуторах Кубани привели в порядок более 50 зон отдыха", – отметил вице-губернатор региона Александр Трембицкий, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается также, что в Динском районе завершается благоустройство еще двух парков в Динском и Пластуновском сельских поселениях.
По данным краевых властей, в текущем году в рамках профильного нацпроекта приводятся в порядок 316 зон отдыха в 73 населенных пунктах. За счет федеральных субсидий специалисты благоустроят 76 общественных и 5 дворовых территорий. Еще 235 объектов будут реконструированы за средства муниципальных образований и внебюджетных источников.
Зима в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
Вчера, 21:12Краснодарский край
Роспатент зарегистрировал наименование "Краснодарская земляника"
 
Краснодарский крайКраснодарский крайОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07Мишустин установил сроки утверждения графиков реформы институтов развития
09:05В Москве 5073 пациента вылечились от коронавируса за сутки
09:01В Москве один человек погиб при ДТП с фурой
09:00Ученые нашли способ усовершенствовать датчики взрывоопасных газов
08:58В "Шереметьево" обнаружили сумку с повышенным радиационным фоном
08:57В московском парке "Остров Мечты" откроют резиденцию Деда Мороза
08:48Новосибирских чиновников, не надевших маски на мероприятии, лишат премии
08:44Суд оставил под арестом мэра Томска Ивана Кляйна
08:44Синоптики не ожидают нового ледяного дождя в Приморье в ближайшее время
08:35Стало известно, какую сумму россияне чаще всего берут в долг
08:30Мама девочки с "пятном Бэтмена" показала результат операций
08:29В Новосибирске ударивший прохожего экс-росгвардеец получил условный срок
08:28Министр обороны Австрии заразилась коронавирусом
08:28СМИ: причастным к избиению продюсера в Париже предъявили обвинения
08:19Власти опровергли данные о закрытии моста на остров Русский до конца года
07:50Москвичей в понедельник ожидает облачная погода и мокрый снег
07:45Гидрометцентр спрогнозировал аномальные холода в ряде регионов
07:44Названы самые популярные у россиян способы сбережения денег
07:42Долги хабаровским медикам выплатят в ближайшее время
07:37В Кабардино-Балкарии три человека погибли в ДТП
Лента новостейМолния