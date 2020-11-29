Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201129/bezhentsy-1586873649.html
В Степанакерт за сутки вернулись почти 1,7 тысячи беженцев
В Степанакерт за сутки вернулись почти 1,7 тысячи беженцев
Почти 1,7 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт из Армении за сутки, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T21:04
2020-11-29T21:05
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
степанакерт
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585378820_0:233:3072:1961_1400x0_80_0_0_a8b0b3926c0d7fd8be3ce7d7685c1ac8.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Почти 1,7 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт из Армении за сутки, сообщает Минобороны РФ."Двадцать девятого ноября 2020 года российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов с беженцами в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 1699 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение колонны осуществлялось в сопровождении патрулей российских миротворцев и военной полиции."Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие", - добавляется в сообщении.Сообщается, что всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания вернулись более 23 тысяч беженцев.
https://ria.ru/20201116/bezhentsy-1584780987.html
нагорный карабах
степанакерт
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585378820_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_bff70f8025e51275197f833f84f93e67.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нагорный карабах, степанакерт, армения, в мире

В Степанакерт за сутки вернулись почти 1,7 тысячи беженцев

21:04 29.11.2020 (обновлено: 21:05 29.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВозвращение беженцев в Нагорный Карабах
Возвращение беженцев в Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Почти 1,7 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт из Армении за сутки, сообщает Минобороны РФ.
"Двадцать девятого ноября 2020 года российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов с беженцами в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 1699 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение колонны осуществлялось в сопровождении патрулей российских миротворцев и военной полиции.
"Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие", - добавляется в сообщении.
Сообщается, что всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания вернулись более 23 тысяч беженцев.
Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 11:59Ситуация в Нагорном Карабахе
Возвращение беженцев в Нагорный Карабах
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахСтепанакертАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07Мишустин установил сроки утверждения графиков реформы институтов развития
09:05В Москве 5073 пациента вылечились от коронавируса за сутки
09:01В Москве один человек погиб при ДТП с фурой
09:00Ученые нашли способ усовершенствовать датчики взрывоопасных газов
08:58В "Шереметьево" обнаружили сумку с повышенным радиационным фоном
08:57В московском парке "Остров Мечты" откроют резиденцию Деда Мороза
08:48Новосибирских чиновников, не надевших маски на мероприятии, лишат премии
08:44Суд оставил под арестом мэра Томска Ивана Кляйна
08:44Синоптики не ожидают нового ледяного дождя в Приморье в ближайшее время
08:35Стало известно, какую сумму россияне чаще всего берут в долг
08:30Мама девочки с "пятном Бэтмена" показала результат операций
08:29В Новосибирске ударивший прохожего экс-росгвардеец получил условный срок
08:28Министр обороны Австрии заразилась коронавирусом
08:28СМИ: причастным к избиению продюсера в Париже предъявили обвинения
08:19Власти опровергли данные о закрытии моста на остров Русский до конца года
07:50Москвичей в понедельник ожидает облачная погода и мокрый снег
07:45Гидрометцентр спрогнозировал аномальные холода в ряде регионов
07:44Названы самые популярные у россиян способы сбережения денег
07:42Долги хабаровским медикам выплатят в ближайшее время
07:37В Кабардино-Балкарии три человека погибли в ДТП
Лента новостейМолния