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В Степанакерт за сутки вернулись почти 1,7 тысячи беженцев
В Степанакерт за сутки вернулись почти 1,7 тысячи беженцев
Почти 1,7 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт из Армении за сутки, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T21:04
2020-11-29T21:04
2020-11-29T21:05
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
степанакерт
армения
в мире
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Почти 1,7 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт из Армении за сутки, сообщает Минобороны РФ."Двадцать девятого ноября 2020 года российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов с беженцами в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 1699 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение колонны осуществлялось в сопровождении патрулей российских миротворцев и военной полиции."Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие", - добавляется в сообщении.Сообщается, что всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания вернулись более 23 тысяч беженцев.
https://ria.ru/20201116/bezhentsy-1584780987.html
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нагорный карабах, степанакерт, армения, в мире