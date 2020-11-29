https://ria.ru/20201129/bessimptomnyy-1586863826.html
Врач назвал способ выявить поражение легких при бессимптомном COVID-19
Врач назвал способ выявить поражение легких при бессимптомном COVID-19
Поражение легких при бессимптомном течении коронавируса можно обнаружить только при помощи компьютерной томографии. Об этом рассказал URA.RU профессор кафедры... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T19:12
2020-11-29T19:12
2020-11-29T19:12
распространение нового коронавируса
алексей аграновский
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Поражение легких при бессимптомном течении коронавируса можно обнаружить только при помощи компьютерной томографии. Об этом рассказал URA.RU профессор кафедры вирусологии МГУ, доктор биологических наук, ученый Алексей Аграновский. Он подчеркнул, что с такой проблемой могут столкнуться многие россияне."И я только надеюсь, что степень поражения будет небольшой", — отметил вирусолог.При этом он добавил, что при легкой и бессимптомной форме не стоит требовать госпитализации, поскольку в ней нет необходимости. Вместе с тем, это увеличит нагрузку на систему здравоохранения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201129/kletki-1586845242.html
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