https://ria.ru/20201129/armiya-1586872578.html

СМИ усомнилось в способности США защитить свои интересы

СМИ усомнилось в способности США защитить свои интересы

Американский журнал The Daily Signal на основании представленных в "Индексе военной силы США за 2021 год" данных сделал вывод о нехватке мощностей для... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T20:44

2020-11-29T20:44

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Американский журнал The Daily Signal на основании представленных в "Индексе военной силы США за 2021 год" данных сделал вывод о нехватке мощностей для всеобъемлющей защиты интересов страны.Как сообщает издание, опубликованный фондом "Наследие" анализ показывает степень готовности США отстаивать свои национальные интересы и противостоять "угрозам" извне. Согласно "Индексу-2021", Корпус морской пехоты и возможности военно-воздушных сил получили "посредственную" оценку. Рейтинг сухопутных войск также определили как "посредственный", а их возможности попали в категорию "слабых". Военно-морские силы США, как пишет Daily Signal, также оказались неспособны в полной мере обеспечить защиту интересов страны и ее союзников по всем направлениям.Автор статьи предположил, что в ближайшее время власти вероятнее всего сделают упор на социальные программы, а не на военные расходы. А это, по его мнению, не позволит в полной мере реализовать стратегии в области национальной безопасности.

https://ria.ru/20201121/skandal-1585469402.html

https://ria.ru/20201116/karabakh-1584760875.html

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