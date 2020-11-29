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https://ria.ru/20201129/antitela-1586816711.html
СМИ: в Сингапуре родился ребенок с антителами к коронавирусу
СМИ: в Сингапуре родился ребенок с антителами к коронавирусу
Жительница Сингапура, перенесшая во время беременности коронавирусную инфекцию, родила мальчика, у которого нашли антитела к COVID-19, сообщает местная газета... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T10:53
2020-11-29T11:19
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Жительница Сингапура, перенесшая во время беременности коронавирусную инфекцию, родила мальчика, у которого нашли антитела к COVID-19, сообщает местная газета Straits Times.Коронавирус у Селин Нг-Чен, которой 31 год, обнаружили в марте, когда она была на десятой неделе беременности. По данным издания, женщина заразилась вирусом, когда вернулась из поездки в Европу. Заболевание у нее протекало мягко, через две с половиной недели ее выписали из больницы. В ноябре Нг-Чен родила мальчика Олдрина. У него коронавирус врачи не обнаружили.Как отмечает газета, возможно, это не первый подобный случай в Сингапуре. Так, в апреле родился ребенок у жительницы страны Наташи Линг, которая заразилась коронавирусом на 36-й неделе беременности. Именно он мог стать первым родившимся в Сингапуре ребенком с антителами, пишет издание. Как рассказала РИА Новости главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Приморского края Анна Симакова, прямой путь заражения коронавирусом — от матери к ребенку — пока не доказан. Но, по ее словам, при рождении ребенку всегда передаются антитела, которые есть у матери, и у него они циркулируют до года. Что касается антител к коронавирусу, то нужно смотреть, в какой период беременности женщина заболела.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сингапур, воз, в мире

СМИ: в Сингапуре родился ребенок с антителами к коронавирусу

10:53 29.11.2020 (обновлено: 11:19 29.11.2020)
 
© Depositphotos / kostomarovaНоворожденный в отделении интенсивной терапии в медицинском инкубаторе
Новорожденный в отделении интенсивной терапии в медицинском инкубаторе - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© Depositphotos / kostomarova
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Жительница Сингапура, перенесшая во время беременности коронавирусную инфекцию, родила мальчика, у которого нашли антитела к COVID-19, сообщает местная газета Straits Times.
Коронавирус у Селин Нг-Чен, которой 31 год, обнаружили в марте, когда она была на десятой неделе беременности. По данным издания, женщина заразилась вирусом, когда вернулась из поездки в Европу. Заболевание у нее протекало мягко, через две с половиной недели ее выписали из больницы. В ноябре Нг-Чен родила мальчика Олдрина. У него коронавирус врачи не обнаружили.

"Это очень интересно. Его педиатр сказал, что мои антитела к COVID-19 исчезли, но у Олдрина они есть. Мой врач предполагает, что я передала ему свои антитела во время беременности", — рассказала женщина.

Как отмечает газета, возможно, это не первый подобный случай в Сингапуре. Так, в апреле родился ребенок у жительницы страны Наташи Линг, которая заразилась коронавирусом на 36-й неделе беременности. Именно он мог стать первым родившимся в Сингапуре ребенком с антителами, пишет издание.
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Как рассказала РИА Новости главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Приморского края Анна Симакова, прямой путь заражения коронавирусом — от матери к ребенку — пока не доказан. Но, по ее словам, при рождении ребенку всегда передаются антитела, которые есть у матери, и у него они циркулируют до года. Что касается антител к коронавирусу, то нужно смотреть, в какой период беременности женщина заболела.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19СингапурВОЗВ мире
 
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