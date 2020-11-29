https://ria.ru/20201129/aktsiya-1586823561.html

В центр Минска перед акцией оппозиции стянули спецтехнику и силовиков

В центр Минска перед акцией оппозиции стянули спецтехнику и силовиков

В центр Минска перед очередной несанкционированной акцией оппозиции стянули милицейскую спецтехнику и усиленный состав правоохранителей, передает корреспондент... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T12:26

2020-11-29T12:26

2020-11-29T13:17

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 29 ноя — РИА Новости. В центр Минска перед очередной несанкционированной акцией оппозиции стянули милицейскую спецтехнику и усиленный состав правоохранителей, передает корреспондент РИА Новости.Сегодня оппозиция планирует провести так называемый "Марш соседей" в "дворовом формате".Октябрьскую площадь в центре города оцепили металлическими заграждениями, там дежурят многочисленные силовики. Рядом, у администрации президента, припаркована спецтехника — автозаки, машины с колючей проволокой, а также автобусы и микроавтобусы с правоохранителями. Проход к Дому офицеров, где наблюдается большое скопление спецтехники, перекрыт.Усиление наблюдается и около Дома правительства на площади Независимости — там оцепили стелу "Минск — город-герой", расположенную неподалеку от рабочей резиденции президента Александра Лукашенко.На вход и выход закрыты пять станций метро: "Площадь Победы", "Октябрьская", "Площадь Якуба Коласа", "Купаловская", "Немига". Абоненты операторов связи сообщают о перебоях с интернетом: доступ к Сети ограничен по распоряжению властей.Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую. Протесты продолжаются до сих пор, самые масштабные проходят по воскресеньям. При разгонах митингующих силовики применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как заявляли белорусские правоохранители, в последнее время протесты радикализировались и переместились с улиц во дворы.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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Спецтехника, металлические ограждения и автобусы с силовиками в центре Минска Перед очередной несанкционированной акцией оппозиции в центре Минска установлены уже металлические ограждения, дежурят правоохранители. Обстановка спокойная, на улицах немноголюдно. Спецтехника и автобусы с силовиками также дежурят у администрации президента Белоруссии. 2020-11-29T12:26 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире