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Биография Дэвида Проуз

Биография Дэвида Проуз

Актер Дэвид Проуз умер в воскресенье на 85 году жизни. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T13:14

2020-11-29T13:14

2020-11-29T13:20

звездные войны

великобритания

справки

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Актер Дэвид Проуз умер в воскресенье на 85 году жизни.Ниже приводится биографическая справка.Английский актер Дэвид Проуз (David Prowse) родился 1 июля 1935 года в Бристоле (Великобритания). В молодости занимался бодибилдингом и тяжелой атлетикой, участвовал в соревнованиях по тяжелой атлетике. Чемпион Великобритании по тяжелой атлетике в тяжелом весе 1962, 1963 и 1964 годов. Первой его ролью в кино стал "Монстр Франкенштейн" в картине "Казино Рояль" (1967). Затем он снялся в картинах "Заводной апельсин" (1971), "В Помпеях"(1971), многочисленных фильмах ужасов в том числе "Франкенштейн и монстр из ада" и "Ужас Франкенштейна". В 1975 году стал известен в Великобритании как первый актер, сыгравший в роликах кампании по безопасности дорожного движения Green Cross Code. Всемирную известность Проуз получил сыграв Дарта Вейдера в оригинальной трилогии Джорджа Лукаса "Звездные войны" (1977-1983). Актер "носил костюм" героя, а озвучивал персонаж американский актер Джеймс Эрл Джонс. Между съемками в фильмах Дэвид Проуз помогал готовить актеров для фильмов, в том числе Кристофера Рива к роли Супермена, писал книги о фитнесе, занимался благотворительностью. 29 ноября 2020 года Дэвид Проуз скончался.

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звездные войны, великобритания, справки