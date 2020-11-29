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Биография Дэвида Проуз
Биография Дэвида Проуз
Актер Дэвид Проуз умер в воскресенье на 85 году жизни. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T13:14
2020-11-29T13:20
звездные войны
великобритания
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Актер Дэвид Проуз умер в воскресенье на 85 году жизни.Ниже приводится биографическая справка.Английский актер Дэвид Проуз (David Prowse) родился 1 июля 1935 года в Бристоле (Великобритания). В молодости занимался бодибилдингом и тяжелой атлетикой, участвовал в соревнованиях по тяжелой атлетике. Чемпион Великобритании по тяжелой атлетике в тяжелом весе 1962, 1963 и 1964 годов. Первой его ролью в кино стал "Монстр Франкенштейн" в картине "Казино Рояль" (1967). Затем он снялся в картинах "Заводной апельсин" (1971), "В Помпеях"(1971), многочисленных фильмах ужасов в том числе "Франкенштейн и монстр из ада" и "Ужас Франкенштейна". В 1975 году стал известен в Великобритании как первый актер, сыгравший в роликах кампании по безопасности дорожного движения Green Cross Code. Всемирную известность Проуз получил сыграв Дарта Вейдера в оригинальной трилогии Джорджа Лукаса "Звездные войны" (1977-1983). Актер "носил костюм" героя, а озвучивал персонаж американский актер Джеймс Эрл Джонс. Между съемками в фильмах Дэвид Проуз помогал готовить актеров для фильмов, в том числе Кристофера Рива к роли Супермена, писал книги о фитнесе, занимался благотворительностью. 29 ноября 2020 года Дэвид Проуз скончался.
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звездные войны, великобритания, справки

Биография Дэвида Проуз

13:14 29.11.2020 (обновлено: 13:20 29.11.2020)
 
© AFP 2020 / Thierry ZoccolanАктер Дэвид Проуз
Актер Дэвид Проуз - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© AFP 2020 / Thierry Zoccolan
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Актер Дэвид Проуз умер в воскресенье на 85 году жизни.
Ниже приводится биографическая справка.
Английский актер Дэвид Проуз (David Prowse) родился 1 июля 1935 года в Бристоле (Великобритания).
В молодости занимался бодибилдингом и тяжелой атлетикой, участвовал в соревнованиях по тяжелой атлетике. Чемпион Великобритании по тяжелой атлетике в тяжелом весе 1962, 1963 и 1964 годов.
Первой его ролью в кино стал "Монстр Франкенштейн" в картине "Казино Рояль" (1967). Затем он снялся в картинах "Заводной апельсин" (1971), "В Помпеях"(1971), многочисленных фильмах ужасов в том числе "Франкенштейн и монстр из ада" и "Ужас Франкенштейна".
В 1975 году стал известен в Великобритании как первый актер, сыгравший в роликах кампании по безопасности дорожного движения Green Cross Code.
Всемирную известность Проуз получил сыграв Дарта Вейдера в оригинальной трилогии Джорджа Лукаса "Звездные войны" (1977-1983). Актер "носил костюм" героя, а озвучивал персонаж американский актер Джеймс Эрл Джонс.
Между съемками в фильмах Дэвид Проуз помогал готовить актеров для фильмов, в том числе Кристофера Рива к роли Супермена, писал книги о фитнесе, занимался благотворительностью.
29 ноября 2020 года Дэвид Проуз скончался.
 
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