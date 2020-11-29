https://ria.ru/20201129/abilimpiks-1586857809.html

В Москве завершился чемпионат профессионального мастерства "Абилимпикс"

В Москве завершился чемпионат профессионального мастерства "Абилимпикс"

Церемония закрытия и награждения участников чемпионата профессионального мастерства "Абилимпикс" прошла в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T18:10

2020-11-29T18:10

2020-11-29T18:10

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москва

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Церемония закрытия и награждения участников чемпионата профессионального мастерства "Абилимпикс" прошла в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Шестой национальный чемпионат "Абилимпикс" проходил с 23 по 29 ноября в новом очно-заочно формате.Церемония закрытия чемпионата прошла также в очно-заочном формате. Победители номинаций и финалисты соревнования связывались с ведущими по видеосвязи, награды получали представители регионов-победителей.Замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук в свою очередь подчеркнул, что вузы и региональные учебно-методические центры при них сегодня являются активными участниками движения "Абилимпикс".Омельчук отметил большой потенциал межвузовских соревнований движения."Мы понимаем, что мы будем развивать это направление. Вузы в этом заинтересованы, потому все, что дает дополнительные возможности каждому студенту развиваться, самореализовываться, это, безусловно, всегда в фокусе нашего внимания, в интересах вузов. Мы считаем, что потенциал у таких чемпионатов большой", - сказал Омельчук."Абилимпикс" является международным некоммерческим движением, цель которого – повышение престижа рабочих профессий, развитие профобразования и содействие в профориентации, социализации и трудоустройстве молодых людей с инвалидностью.

https://ria.ru/20201123/ablimpiks-1585961689.html

https://ria.ru/20201123/tekhnologii-1585962392.html

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россия, москва, общество