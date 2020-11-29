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В Москве завершился чемпионат профессионального мастерства "Абилимпикс"
В Москве завершился чемпионат профессионального мастерства "Абилимпикс"
Церемония закрытия и награждения участников чемпионата профессионального мастерства "Абилимпикс" прошла в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T18:10
2020-11-29T18:10
2020-11-29T18:10
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москва
общество
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Церемония закрытия и награждения участников чемпионата профессионального мастерства "Абилимпикс" прошла в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Шестой национальный чемпионат "Абилимпикс" проходил с 23 по 29 ноября в новом очно-заочно формате.Церемония закрытия чемпионата прошла также в очно-заочном формате. Победители номинаций и финалисты соревнования связывались с ведущими по видеосвязи, награды получали представители регионов-победителей.Замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук в свою очередь подчеркнул, что вузы и региональные учебно-методические центры при них сегодня являются активными участниками движения "Абилимпикс".Омельчук отметил большой потенциал межвузовских соревнований движения."Мы понимаем, что мы будем развивать это направление. Вузы в этом заинтересованы, потому все, что дает дополнительные возможности каждому студенту развиваться, самореализовываться, это, безусловно, всегда в фокусе нашего внимания, в интересах вузов. Мы считаем, что потенциал у таких чемпионатов большой", - сказал Омельчук."Абилимпикс" является международным некоммерческим движением, цель которого – повышение престижа рабочих профессий, развитие профобразования и содействие в профориентации, социализации и трудоустройстве молодых людей с инвалидностью.
https://ria.ru/20201123/ablimpiks-1585961689.html
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россия, москва, общество
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Церемония закрытия и награждения участников чемпионата профессионального мастерства "Абилимпикс" прошла в Москве
, передает корреспондент РИА Новости.
Шестой национальный чемпионат "Абилимпикс" проходил с 23 по 29 ноября в новом очно-заочно формате.
Церемония закрытия чемпионата прошла также в очно-заочном формате. Победители номинаций и финалисты соревнования связывались с ведущими по видеосвязи, награды получали представители регионов-победителей.
"На мой взгляд, безусловно (чемпионаты "Абилимпикс") превратились в движение, потому что более 36 тысяч человек прошло через чемпионаты. Они проявили свой профессионализм, талант, стали специалистами на рынке труда. И это действительно стимул для вовлечения в это движение новых участников. Многие из них становятся экспертами, а это как раз лишнее подтверждение тому, что это движение", - сказал первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко на мероприятии.
Замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук в свою очередь подчеркнул, что вузы и региональные учебно-методические центры при них сегодня являются активными участниками движения "Абилимпикс".
Омельчук отметил большой потенциал межвузовских соревнований движения.
"Мы понимаем, что мы будем развивать это направление. Вузы в этом заинтересованы, потому все, что дает дополнительные возможности каждому студенту развиваться, самореализовываться, это, безусловно, всегда в фокусе нашего внимания, в интересах вузов. Мы считаем, что потенциал у таких чемпионатов большой", - сказал Омельчук.
"Абилимпикс" является международным некоммерческим движением, цель которого – повышение престижа рабочих профессий, развитие профобразования и содействие в профориентации, социализации и трудоустройстве молодых людей с инвалидностью.