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Рыбаки попытались обогатиться, заметив "волны из золота" во время шторма
Рыбаки попытались обогатиться, заметив "волны из золота" во время шторма
Сотни рыбаков из индийских деревень в штате Андхра-Прадеш пришли на пляж в надежде найти золото, вынесенное к берегу во время шторма, пишет местное издание... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T17:46
2020-11-28T19:29
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андхра-прадеш
индия
в мире
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Сотни рыбаков из индийских деревень в штате Андхра-Прадеш пришли на пляж в надежде найти золото, вынесенное к берегу во время шторма, пишет местное издание Hindustan Times.Как сообщается, частички драгоценного металла выбросило на побережье после прилива, вызванного циклоном "Нивар". В полиции пояснили изданию, что куски золота появились в воде после затопления нескольких храмов и старых домов в регионе. "По нашим данным, рыбаки &lt;…&gt; случайно обнаружили на песке золотые бусины, за которые получили несколько сотен рупий. В мгновение ока новость распространилась как лесной пожар, и жители деревни начали собираться на пляже", — заявили в ведомстве.Как уточняется, сейчас местные жители продолжают искать золото на пляже. В полиции уверены, что крупных драгоценных частиц на берегу нет и серьезно обогатиться никто из них не сможет.
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клад, андхра-прадеш, индия, в мире

Рыбаки попытались обогатиться, заметив "волны из золота" во время шторма

17:46 28.11.2020 (обновлено: 19:29 28.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкЗолото
Золото - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Александр Лыскин
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Сотни рыбаков из индийских деревень в штате Андхра-Прадеш пришли на пляж в надежде найти золото, вынесенное к берегу во время шторма, пишет местное издание Hindustan Times.
Как сообщается, частички драгоценного металла выбросило на побережье после прилива, вызванного циклоном "Нивар".
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В полиции пояснили изданию, что куски золота появились в воде после затопления нескольких храмов и старых домов в регионе.
"По нашим данным, рыбаки <…> случайно обнаружили на песке золотые бусины, за которые получили несколько сотен рупий. В мгновение ока новость распространилась как лесной пожар, и жители деревни начали собираться на пляже", — заявили в ведомстве.
Как уточняется, сейчас местные жители продолжают искать золото на пляже. В полиции уверены, что крупных драгоценных частиц на берегу нет и серьезно обогатиться никто из них не сможет.
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