https://ria.ru/20201128/zoloto-1586767953.html

Рыбаки попытались обогатиться, заметив "волны из золота" во время шторма

Рыбаки попытались обогатиться, заметив "волны из золота" во время шторма

Сотни рыбаков из индийских деревень в штате Андхра-Прадеш пришли на пляж в надежде найти золото, вынесенное к берегу во время шторма, пишет местное издание... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T17:46

2020-11-28T17:46

2020-11-28T19:29

клад

андхра-прадеш

индия

в мире

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Сотни рыбаков из индийских деревень в штате Андхра-Прадеш пришли на пляж в надежде найти золото, вынесенное к берегу во время шторма, пишет местное издание Hindustan Times.Как сообщается, частички драгоценного металла выбросило на побережье после прилива, вызванного циклоном "Нивар". В полиции пояснили изданию, что куски золота появились в воде после затопления нескольких храмов и старых домов в регионе. "По нашим данным, рыбаки <…> случайно обнаружили на песке золотые бусины, за которые получили несколько сотен рупий. В мгновение ока новость распространилась как лесной пожар, и жители деревни начали собираться на пляже", — заявили в ведомстве.Как уточняется, сейчас местные жители продолжают искать золото на пляже. В полиции уверены, что крупных драгоценных частиц на берегу нет и серьезно обогатиться никто из них не сможет.

https://ria.ru/20200807/1575475756.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200608/1572647427.html

андхра-прадеш

индия

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клад, андхра-прадеш, индия, в мире