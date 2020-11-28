https://ria.ru/20201128/vyplaty-1586739558.html
Правительство одобрило выплаты нетрудоспособным
Правительство одобрило выплаты нетрудоспособным
Правительство РФ одобрило выплату пособий по материнству, пособий временно нетрудоспособным людям и тем, кого уволили из-за ликвидации организации, сообщается... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T12:43
2020-11-28T12:43
2020-11-28T12:43
байконур (город)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156345/68/1563456893_0:198:2902:1830_1400x0_80_0_0_e6e5d0b189f4bf3658de1a39db8c4387.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выплату пособий по материнству, пособий временно нетрудоспособным людям и тем, кого уволили из-за ликвидации организации, сообщается на сайте кабмина.На заседании обсуждались вопросы о внесении изменений в распределение субвенций на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, в соответствии с Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" бюджетам субъектов РФ и бюджету города Байконура на 2020 год, утвержденное приложением к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".Отмечается, что проект направлен на эффективное использование средств на выплаты лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, по материнству, если они временно нетрудоспособны или уволены из-за ликвидации организации, в которой они работали.
https://radiosputnik.ria.ru/20201121/bezrabotnye-1585673255.html
байконур (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586740754_0:0:2902:2177_1400x0_80_0_0_7b096f918ecbd3d0e81c309c34b1e689.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
байконур (город), общество
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выплату пособий по материнству, пособий временно нетрудоспособным людям и тем, кого уволили из-за ликвидации организации, сообщается на сайте кабмина.
На заседании обсуждались вопросы о внесении изменений в распределение субвенций на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, в соответствии с Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" бюджетам субъектов РФ и бюджету города Байконура на 2020 год, утвержденное приложением к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
Отмечается, что проект направлен на эффективное использование средств на выплаты лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, по материнству, если они временно нетрудоспособны или уволены из-за ликвидации организации, в которой они работали.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.