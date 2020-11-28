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Правительство одобрило выплаты нетрудоспособным
Правительство одобрило выплаты нетрудоспособным
Правительство РФ одобрило выплату пособий по материнству, пособий временно нетрудоспособным людям и тем, кого уволили из-за ликвидации организации, сообщается... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T12:43
2020-11-28T12:43
байконур (город)
общество
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выплату пособий по материнству, пособий временно нетрудоспособным людям и тем, кого уволили из-за ликвидации организации, сообщается на сайте кабмина.На заседании обсуждались вопросы о внесении изменений в распределение субвенций на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, в соответствии с Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" бюджетам субъектов РФ и бюджету города Байконура на 2020 год, утвержденное приложением к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".Отмечается, что проект направлен на эффективное использование средств на выплаты лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, по материнству, если они временно нетрудоспособны или уволены из-за ликвидации организации, в которой они работали.
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байконур (город), общество

Правительство одобрило выплаты нетрудоспособным

12:43 28.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выплату пособий по материнству, пособий временно нетрудоспособным людям и тем, кого уволили из-за ликвидации организации, сообщается на сайте кабмина.
На заседании обсуждались вопросы о внесении изменений в распределение субвенций на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, в соответствии с Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" бюджетам субъектов РФ и бюджету города Байконура на 2020 год, утвержденное приложением к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
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Отмечается, что проект направлен на эффективное использование средств на выплаты лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, по материнству, если они временно нетрудоспособны или уволены из-за ликвидации организации, в которой они работали.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
 
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