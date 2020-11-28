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Силовики разгоняют протестующих в Париже водометами и слезоточивым газом

Силовики разгоняют протестующих в Париже водометами и слезоточивым газом

Полиция Парижа применила водомет и слезоточивый газ на акции против статьи 24 законопроекта "О глобальной безопасности", сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T20:39

2020-11-28T20:39

2020-11-28T21:45

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ПАРИЖ, 28 ноя — РИА Новости. Полиция Парижа применила водомет и слезоточивый газ на акции против статьи 24 законопроекта "О глобальной безопасности", сообщил корреспондент РИА Новости.Шествие началось около 14:00 (16:00 мск) на площади Республики. Сначала оно было мирным, но затем вспыхнули беспорядки, которые продолжаются больше трех часов.На площади Бастилии, финальной точке маршрута, протестующие крушили ограждение вокруг колонны, забрасывали полицейских камнями и бутылками, направляли на них фейерверки.Хулиганы полностью разгромили остановку, подожгли киоск, выбили стекла в ресторане.Всего, по данным телеканала BFMTV, в акции приняли участие около 46 тысяч человек.В полиции, в свою очередь, сообщили, что задержали девять человек.По данным министра внутренних дел Франции, в ходе беспорядков по всей стране пострадали 37 силовиков.Во вторник Нацсобрание Франции приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности". Согласно 24 статье документа, за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского или жандарма "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности" грозит год тюремного заключения и штраф в 45 тысяч евро.Журналистские профсоюзы выступили против этой статьи. Они опасаются, что после вступления документа в силу работники СМИ и граждане не смогут свободно снимать работу силовиков на митингах и акциях протеста.Французские власти неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам фиксировать действия полиции.

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Париж в огне: протестующие поджигают машины и жгут файеры В Париже проходит акция против законопроекта "О глобальной безопасности" 2020-11-28T20:39 true PT0M11S

Столкновения в Париже: мирные протесты переросли в конфликт с полицией Протестуют сегодня и в Париже. Акция против законопроекта "О глобальной безопасности" началась мирно, но через полтора часа после ее старта в полицию полетели бутылки и фейерверки. 2020-11-28T20:39 true PT1M38S

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франция, париж, в мире