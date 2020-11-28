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Вильфанд назвал регионы европейской части России с самой опасной погодой
Вильфанд назвал регионы европейской части России с самой опасной погодой
Запад Архангельской и Вологодской областей, Ивановская область, а также Приволжский федеральный округ ожидают неблагоприятные погодные явления - сильные осадки, РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T01:05
2020-11-28T01:05
2020-11-28T01:05
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Запад Архангельской и Вологодской областей, Ивановская область, а также Приволжский федеральный округ ожидают неблагоприятные погодные явления - сильные осадки, снег, а на юге Приволжья прогнозируется ледяной дождь, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По словам ученого, непогода вызвана столкновением двух воздушных масс: умеренно-теплой и холодной. При этом наблюдается разная температура на разных высотах атмосферы. Причем теплые слои чередуются с холодными, что и приводит к ледяному дождю.
https://ria.ru/20201128/pogoda-1586708518.html
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