https://ria.ru/20201128/vilfand-1586709621.html

Вильфанд назвал регионы европейской части России с самой опасной погодой

Вильфанд назвал регионы европейской части России с самой опасной погодой

Запад Архангельской и Вологодской областей, Ивановская область, а также Приволжский федеральный округ ожидают неблагоприятные погодные явления - сильные осадки, РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T01:05

2020-11-28T01:05

2020-11-28T01:05

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Запад Архангельской и Вологодской областей, Ивановская область, а также Приволжский федеральный округ ожидают неблагоприятные погодные явления - сильные осадки, снег, а на юге Приволжья прогнозируется ледяной дождь, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По словам ученого, непогода вызвана столкновением двух воздушных масс: умеренно-теплой и холодной. При этом наблюдается разная температура на разных высотах атмосферы. Причем теплые слои чередуются с холодными, что и приводит к ледяному дождю.

https://ria.ru/20201128/pogoda-1586708518.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество