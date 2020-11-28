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https://ria.ru/20201128/vaktsina-1586748576.html
В Узбекистане назвали сроки начала испытаний вакцины "Спутник V"
В Узбекистане назвали сроки начала испытаний вакцины "Спутник V"
Министерство здравоохранения Узбекистана рассчитывает в конце 2020-начале 2021 года приступить к клиническим испытаниям российской вакцины "Спутник V" против... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T14:23
2020-11-28T14:23
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
российский фонд прямых инвестиций
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
узбекистан
в мире
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ТАШКЕНТ, 28 ноя – РИА Новости. Министерство здравоохранения Узбекистана рассчитывает в конце 2020-начале 2021 года приступить к клиническим испытаниям российской вакцины "Спутник V" против COVID-19, заявил в субботу журналистам глава ведомства Абдухаким Хаджибаев.В сентябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что договорился с узбекистанской фармацевтической компанией Laxisam о поставках в Узбекистан до 35 миллионов доз вакцины "Спутник V" в 2020-2021 годах. Позднее представитель Laxisam уточнил РИА Новости, что идет работа по согласованию поставок с регулятивными органами республики."В случае положительного ответа (РФПИ – ред.) планируем уже в конце текущего или начале будущего года приступить к клиническим испытаниям этой вакцины", - сказал Хаджибаев, отвечая на вопрос о возможных сроках использования вакцины "Спутник V" в Узбекистане.Министр сообщил, что минздрав в ходе переговоров с РФПИ запросил 500 доз вакцины "Спутник V". Ранее пресс-служба министерства сообщала, что ведомство запросило у российского фонда 5 тысяч доз "Спутника V"."Китайские партнёры уже доставили в Узбекистан для клинических испытаний 6 тысяч доз своей вакцины", - добавил Хаджибаев.Накануне представитель агентства санитарно-эпидемиологического благополучия страны Узбекистана сообщил РИА Новости, что узбекские и российские специалисты продолжают переговоры по вакцине "Спутник V", до конца 2020 года препарат вряд ли начнут использовать в республике. Ранее первый заместитель директора агентства Ботиржон Курбанов заявлял, что власти страны планируют к июню 2021 года вакцинировать от COVID-19 до 60% населения республики.Роспотребнадзор также сообщил на своем сайте, что Узбекистан выразил заинтересованность в совместных пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19, которую разработал центр "Вектор". Кроме того, узбекская сторона намерена провести третью, последнюю фазу испытаний вакцины китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201127/vaktsina-1586542509.html
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вакцина "спутник v", российский фонд прямых инвестиций, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), узбекистан, в мире

В Узбекистане назвали сроки начала испытаний вакцины "Спутник V"

14:23 28.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина "Спутник V" от коронавируса доставлена в Венгрию для клинических исследований
Российская вакцина Спутник V от коронавируса доставлена в Венгрию для клинических исследований - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии
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ТАШКЕНТ, 28 ноя – РИА Новости. Министерство здравоохранения Узбекистана рассчитывает в конце 2020-начале 2021 года приступить к клиническим испытаниям российской вакцины "Спутник V" против COVID-19, заявил в субботу журналистам глава ведомства Абдухаким Хаджибаев.
В сентябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что договорился с узбекистанской фармацевтической компанией Laxisam о поставках в Узбекистан до 35 миллионов доз вакцины "Спутник V" в 2020-2021 годах. Позднее представитель Laxisam уточнил РИА Новости, что идет работа по согласованию поставок с регулятивными органами республики.
Медицинский работник минской городской поликлиники № 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом Спутник V - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
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"В случае положительного ответа (РФПИ – ред.) планируем уже в конце текущего или начале будущего года приступить к клиническим испытаниям этой вакцины", - сказал Хаджибаев, отвечая на вопрос о возможных сроках использования вакцины "Спутник V" в Узбекистане.
Министр сообщил, что минздрав в ходе переговоров с РФПИ запросил 500 доз вакцины "Спутник V". Ранее пресс-служба министерства сообщала, что ведомство запросило у российского фонда 5 тысяч доз "Спутника V".
"Китайские партнёры уже доставили в Узбекистан для клинических испытаний 6 тысяч доз своей вакцины", - добавил Хаджибаев.
Накануне представитель агентства санитарно-эпидемиологического благополучия страны Узбекистана сообщил РИА Новости, что узбекские и российские специалисты продолжают переговоры по вакцине "Спутник V", до конца 2020 года препарат вряд ли начнут использовать в республике. Ранее первый заместитель директора агентства Ботиржон Курбанов заявлял, что власти страны планируют к июню 2021 года вакцинировать от COVID-19 до 60% населения республики.
Роспотребнадзор также сообщил на своем сайте, что Узбекистан выразил заинтересованность в совместных пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19, которую разработал центр "Вектор". Кроме того, узбекская сторона намерена провести третью, последнюю фазу испытаний вакцины китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Российский фонд прямых инвестицийФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)УзбекистанВ мире
 
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