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Пермский край одним из первых получит вакцину от COVID-19
Пермский край одним из первых получит вакцину от COVID-19
Пермский край станет одним из первых регионов, где в 2021 году начнется вакцинация населения от COVID-19 после наращивания объемов производства российской... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T13:05
2020-11-28T13:05
2020-11-28T13:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий махонин
здоровье - общество
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общество
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ПЕРМЬ, 28 ноя - РИА Новости. Пермский край станет одним из первых регионов, где в 2021 году начнется вакцинация населения от COVID-19 после наращивания объемов производства российской вакцины до 4-5 миллионов доз в месяц, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.Он добавил, что до конца года ожидается поступление партии вакцин, чтобы привить медиков, соцработников, правоохранителей, - тех групп работников, которые максимально контактируют с населением и рискуют заразиться коронавирусом.На сегодня в регион поступило более 40 доз вакцины, прививки сделаны добровольцам - медикам, эпидемиологам, общественным активистам.За время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 20 083 случая заражения COVID-19, в том числе 301 за последние сутки, в больнице лечение проходят 2108 человек, из них 136 - подключены к ИВЛ, выздоровели 13 915 пациентов, 941 скончался, на карантине остаются более пяти тысяч человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий махонин, здоровье - общество, пермский край, общество
ПЕРМЬ, 28 ноя - РИА Новости. Пермский край
станет одним из первых регионов, где в 2021 году начнется вакцинация населения от COVID-19 после наращивания объемов производства российской вакцины до 4-5 миллионов доз в месяц, сообщил губернатор Дмитрий Махонин
.
"Когда в начале года в стране производство вакцин дойдет до 4-5 миллионов в месяц, то Пермский край окажется в числе первых регионов, который получит препараты, сможет проводить вакцинацию. Договоренности об этом есть", - заявил глава края во время прямого эфира.
Он добавил, что до конца года ожидается поступление партии вакцин, чтобы привить медиков, соцработников, правоохранителей, - тех групп работников, которые максимально контактируют с населением и рискуют заразиться коронавирусом.
На сегодня в регион поступило более 40 доз вакцины, прививки сделаны добровольцам - медикам, эпидемиологам, общественным активистам.
За время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 20 083 случая заражения COVID-19, в том числе 301 за последние сутки, в больнице лечение проходят 2108 человек, из них 136 - подключены к ИВЛ, выздоровели 13 915 пациентов, 941 скончался, на карантине остаются более пяти тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф