https://ria.ru/20201128/vaktsina-1586740872.html

Пермский край одним из первых получит вакцину от COVID-19

Пермский край одним из первых получит вакцину от COVID-19

Пермский край станет одним из первых регионов, где в 2021 году начнется вакцинация населения от COVID-19 после наращивания объемов производства российской... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T13:05

2020-11-28T13:05

2020-11-28T13:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дмитрий махонин

здоровье - общество

пермский край

общество

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ПЕРМЬ, 28 ноя - РИА Новости. Пермский край станет одним из первых регионов, где в 2021 году начнется вакцинация населения от COVID-19 после наращивания объемов производства российской вакцины до 4-5 миллионов доз в месяц, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.Он добавил, что до конца года ожидается поступление партии вакцин, чтобы привить медиков, соцработников, правоохранителей, - тех групп работников, которые максимально контактируют с населением и рискуют заразиться коронавирусом.На сегодня в регион поступило более 40 доз вакцины, прививки сделаны добровольцам - медикам, эпидемиологам, общественным активистам.За время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 20 083 случая заражения COVID-19, в том числе 301 за последние сутки, в больнице лечение проходят 2108 человек, из них 136 - подключены к ИВЛ, выздоровели 13 915 пациентов, 941 скончался, на карантине остаются более пяти тысяч человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий махонин, здоровье - общество, пермский край, общество