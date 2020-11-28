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WSJ: вакцину Pfizer развозят самолетами в ожидании одобрения регулятором
WSJ: вакцину Pfizer развозят самолетами в ожидании одобрения регулятором
Авиакомпания United Airlines начала развозить по различным странам вакцину от коронавируса производства Pfizer в ожидании ее одобрения регулятором в США,... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T03:39
2020-11-28T04:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
united airlines
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Авиакомпания United Airlines начала развозить по различным странам вакцину от коронавируса производства Pfizer в ожидании ее одобрения регулятором в США, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Американский медицинский регулятор FDA рассматривает вакцину Pfizer наряду с другими и может одобрить эту и другие вакцины к середине декабря. При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что вакцина может быть доступна уже в начале декабря. Широкого доступа к вакцине пока не будет - планируется сначала прививать медработников и наиболее уязвимых людей.По данным газеты, план Pfizer по распространению вакцины включает склады в американском штате Мичиган и в Бельгии, также готовятся склады в центрах дистрибуции в Висконсине и в Германии. Десятки самолетов уже совершают сотни рейсов в день с вакциной, пишет газета.Авиарегулятор США FAA сообщил газете, что поддерживает первые массовые поставки вакцины и работает над безопасной транспортировкой.По данным газеты, United затребовала у регулятора возможность провозить больше сухого льда, чем обычно, чтобы поддерживать сверхнизкие температуры хранения вакцины. United разрешили перевозить до 15 тысяч фунтов (почти 7 метрических тонн) сухого льда - в пять раз больше, чем обычно, уточняет газета.Вакцины, по ее данным, перевозят в контейнерах размером с портфель, чей небольшой размер позволяет большую гибкость в поставках.Pfizer распространяет вакцину самостоятельно по своим каналам.Wall Street Journal уточняет, что ряд других пассажирских и грузовых авиакомпаний готовятся к поставкам вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, сша, united airlines, в мире

WSJ: вакцину Pfizer развозят самолетами в ожидании одобрения регулятором

03:39 28.11.2020 (обновлено: 04:04 28.11.2020)
 
© REUTERS / PfizerСотрудник на предприятии Pfizer в Пуурсе, Бельгия
Сотрудник на предприятии Pfizer в Пуурсе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© REUTERS / Pfizer
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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Авиакомпания United Airlines начала развозить по различным странам вакцину от коронавируса производства Pfizer в ожидании ее одобрения регулятором в США, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Американский медицинский регулятор FDA рассматривает вакцину Pfizer наряду с другими и может одобрить эту и другие вакцины к середине декабря. При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что вакцина может быть доступна уже в начале декабря. Широкого доступа к вакцине пока не будет - планируется сначала прививать медработников и наиболее уязвимых людей.
По данным газеты, план Pfizer по распространению вакцины включает склады в американском штате Мичиган и в Бельгии, также готовятся склады в центрах дистрибуции в Висконсине и в Германии. Десятки самолетов уже совершают сотни рейсов в день с вакциной, пишет газета.
Авиарегулятор США FAA сообщил газете, что поддерживает первые массовые поставки вакцины и работает над безопасной транспортировкой.
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По данным газеты, United затребовала у регулятора возможность провозить больше сухого льда, чем обычно, чтобы поддерживать сверхнизкие температуры хранения вакцины. United разрешили перевозить до 15 тысяч фунтов (почти 7 метрических тонн) сухого льда - в пять раз больше, чем обычно, уточняет газета.
Вакцины, по ее данным, перевозят в контейнерах размером с портфель, чей небольшой размер позволяет большую гибкость в поставках.
Pfizer распространяет вакцину самостоятельно по своим каналам.
Wall Street Journal уточняет, что ряд других пассажирских и грузовых авиакомпаний готовятся к поставкам вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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