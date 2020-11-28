https://ria.ru/20201128/ustyug-1586474779.html

Дед Мороз ждет гостей: что готовят для туристов в Великом Устюге

Дед Мороз ждет гостей: что готовят для туристов в Великом Устюге

Великий Устюг в ближайшие годы преобразится и станет удобнее для туристов. Строительство нового дворца для Деда Мороза, развитие транспортной инфраструктуры и... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T08:00

2020-11-28T08:00

2020-11-28T10:47

хорошие новости

хорошие новости

дед мороз

великий устюг

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Великий Устюг в ближайшие годы преобразится и станет удобнее для туристов. Строительство нового дворца для Деда Мороза, развитие транспортной инфраструктуры и реставрация памятников архитектуры позволят привлечь больше гостей, сообщили РИА Новости в администрации Вологодской области."По итогам 2019 года туристский поток в Великоустюгский район составил 379,5 тысячи посетителей (2018 год — 338,9, 2017 год — 264,5). После реализации всех запланированных проектов ежегодный туристский поток к 2030 году должен составить около 600 тысяч посетителей", — сообщили в администрации Вологодской области.В новом двухэтажном дворце Деда Мороза по проекту планируется разместить тронный зал, каминный зал, выставочный каретник, интерактивную галерею времен года, конференц-зал, зал подарков Деда Мороза и другие интерактивные помещения. Ожидается, что во дворце Дед Мороз сможет принимать до 300 гостей.Территория вотчины Деда Мороза увеличится в три раза — до 150 гектаров. Кроме дворца, на ней построят тематический парк развлечений, аквапарк и центр активного отдыха.Правительство области рассчитывает, что инвестиционный проект "Создание туристско-рекреационного кластера "Великий Устюг — сказочная столица России" войдет в состав госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2022-2025 годы.Однако Великий Устюг сможет предложить туристам не только новогодние развлечения. В рамках областной программы "Наследие Вологодчины" в городе собираются провести реставрацию и капитальный ремонт памятников архитектуры.В усадьбе Чебаевского (Аленевых-Поповых) (XIX — начало XX века) в 2024 году планируется отремонтировать флигель и ворота. В ансамбле Дымковских церквей (XVII век) на берегу реки Сухоны собираются провести комплексную реставрацию (кровля, фундаменты, стены, фасады, иконостас и настенная живопись XVIII века). Ожидается, что работы пройдут в 2027 году.В Великоустюгском муниципальном районе, как сообщает комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области, расположено 146 объектов культурного наследия. Среди них один из немногих сохранившихся в Великом Устюге больших деревянных домов с мезонином, выстроенных в стиле позднего классицизма, — дом Соболева, середина XIX века, редкий образец эклектичного жилого дома — дом Белых 1872 года и многое другое.Еще одна хорошая новость для поклонников Русского Севера: добраться до родины Деда Мороза станет проще. В аэропорту Великого Устюга увеличат взлетно-посадочную полосу и отремонтируют аэровокзал, что позволит принимать и обслуживать воздушные суда вместимостью до 100 пассажиров из Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов. Это означает, что город сможет принимать в три раза больше гостей.

великий устюг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, дед мороз, великий устюг