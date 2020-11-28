https://ria.ru/20201128/ushi-1586772401.html

Мясников предупредил об опасности распространенной привычки

Мясников предупредил об опасности распространенной привычки

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" призвал зрителей не использовать предметы для чистки ушей. РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T18:34

2020-11-28T18:34

2020-11-28T20:50

александр мясников (врач)

общество

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" призвал зрителей не использовать предметы для чистки ушей."Не ковыряйте в ушах. Ничем", — подчеркнул он.Мясников отметил, что барабанную перепонку очень легко проткнуть. Он добавил, что сама по себе ушная сера выполняет защитную функцию. При этом неправильное удаление может ее только утрамбовать и спровоцировать образование серной пробки.Врач также посоветовал не пытаться самостоятельно удалять инородные тела, попавшие в уши, в частности насекомых.

https://ria.ru/20201128/produkty-1586760571.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), общество