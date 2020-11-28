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Мясников предупредил об опасности распространенной привычки
Мясников предупредил об опасности распространенной привычки
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" призвал зрителей не использовать предметы для чистки ушей. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T18:34
2020-11-28T18:34
2020-11-28T20:50
александр мясников (врач)
общество
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" призвал зрителей не использовать предметы для чистки ушей."Не ковыряйте в ушах. Ничем", — подчеркнул он.Мясников отметил, что барабанную перепонку очень легко проткнуть. Он добавил, что сама по себе ушная сера выполняет защитную функцию. При этом неправильное удаление может ее только утрамбовать и спровоцировать образование серной пробки.Врач также посоветовал не пытаться самостоятельно удалять инородные тела, попавшие в уши, в частности насекомых.
https://ria.ru/20201128/produkty-1586760571.html
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александр мясников (врач), общество