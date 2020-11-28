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Посольство США в Киеве ответило на обвинение в "управлении" Украиной
Посольство США в Киеве ответило на обвинение в "управлении" Украиной
Посольство США в Киеве в ответ на протестную акцию партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" под стенами своего здания заявило, что не занимается "внешним... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T17:30
2020-11-28T17:30
оппозиционная платформа - за жизнь
патриот
вашингтон (город)
сша
киев
в мире
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КИЕВ, 28 ноя – РИА Новости. Посольство США в Киеве в ответ на протестную акцию партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" под стенами своего здания заявило, что не занимается "внешним управлением" Украины.Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", ее молодежное крыло и организация "Патриоты – За жизнь" во вторник провели акцию у посольства США в Киеве с требованием от Вашингтона не вмешиваться в дела Украины. По информации политсилы, украинские силовики не пропустили к месту митинга свыше 500 человек, в частности всех участников с плакатами.При этом в дипломатическом ведомстве добавили, что по их мнению, есть другие силы, которые пытаются остановить евроатлантическую интеграцию Украины.
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оппозиционная платформа - за жизнь, патриот, вашингтон (город), сша, киев, в мире

Посольство США в Киеве ответило на обвинение в "управлении" Украиной

17:30 28.11.2020
 
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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КИЕВ, 28 ноя – РИА Новости. Посольство США в Киеве в ответ на протестную акцию партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" под стенами своего здания заявило, что не занимается "внешним управлением" Украины.
Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", ее молодежное крыло и организация "Патриоты – За жизнь" во вторник провели акцию у посольства США в Киеве с требованием от Вашингтона не вмешиваться в дела Украины. По информации политсилы, украинские силовики не пропустили к месту митинга свыше 500 человек, в частности всех участников с плакатами.
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"Обвинения в том, что Соединенные Штаты и другие западные партнеры занимаются "внешним управлением" внутренних дел Украины, является не просто ошибочными, а переворачивают реальность вверх ногами", - говорится в ответе посольства на информационный запрос программы "Свободы Слова Савика Шустера" касательно акции, проведенной партией "Оппозиционная платформа – За жизнь" 24 ноября. Текст приводится в Facebook передачи.

При этом в дипломатическом ведомстве добавили, что по их мнению, есть другие силы, которые пытаются остановить евроатлантическую интеграцию Украины.
 
Оппозиционная платформа - За жизньПатриотВашингтон (город)СШАКиевВ мире
 
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