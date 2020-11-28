https://ria.ru/20201128/upravlenie-1586765314.html

Посольство США в Киеве ответило на обвинение в "управлении" Украиной

Посольство США в Киеве ответило на обвинение в "управлении" Украиной

Посольство США в Киеве в ответ на протестную акцию партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" под стенами своего здания заявило, что не занимается "внешним... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T17:30

2020-11-28T17:30

2020-11-28T17:30

оппозиционная платформа - за жизнь

патриот

вашингтон (город)

сша

киев

в мире

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КИЕВ, 28 ноя – РИА Новости. Посольство США в Киеве в ответ на протестную акцию партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" под стенами своего здания заявило, что не занимается "внешним управлением" Украины.Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", ее молодежное крыло и организация "Патриоты – За жизнь" во вторник провели акцию у посольства США в Киеве с требованием от Вашингтона не вмешиваться в дела Украины. По информации политсилы, украинские силовики не пропустили к месту митинга свыше 500 человек, в частности всех участников с плакатами.При этом в дипломатическом ведомстве добавили, что по их мнению, есть другие силы, которые пытаются остановить евроатлантическую интеграцию Украины.

https://ria.ru/20201126/byudzhet-1586328888.html

вашингтон (город)

сша

киев

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оппозиционная платформа - за жизнь, патриот, вашингтон (город), сша, киев, в мире