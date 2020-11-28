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Жителя Ниццы осудили на 1,5 года за угрозы убить учителя
Жителя Ниццы осудили на 1,5 года за угрозы убить учителя
Суд во Франции приговорил к 18 месяцам лишения свободы молодого человека, угрожавшего смертью учителю школы в Ницце, сообщают французские СМИ. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T21:31
2020-11-28T21:31
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Суд во Франции приговорил к 18 месяцам лишения свободы молодого человека, угрожавшего смертью учителю школы в Ницце, сообщают французские СМИ.По данным газеты Nice Matin, речь идет о 19-летнем Ильхебе. Он угрожал учителю старшей школы имени Аполлинера, что тот "умрет так же, как Самюэль Пати", жестоко убитый в пригороде Парижа."Я жил в страхе две недели", - приводит издание слова учителя естественных наук Шарля. На этот период он был вынужден покинуть своих учеников, убрать свое имя с почтового ящика и не выходить из дома.Как передает агентство Франс Пресс, молодого человека приговорили к 18 месяцам лишения свободы без возможности досрочного выхода в пятницу вечером. Молодой человек заявлял в свою очередь, что это все была "шутка" для повышения своего авторитета в глазах одной из учениц.Как передает агентство Франс Пресс, молодой человек больше не является учащимся в рамках школьной системы. Он узнал в соцсетях об инциденте в одном из классов, уроки в котором ведет учитель. Преподаватель попросил объяснений у нескольких учащихся, которых подозревал в списывании на пробном экзамене.Затем молодой человек получил возможность написать сообщение учителю в другой соцсети и пригрозил ему смертью как у Пати, показывавшего своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.В своем Twitter школа поблагодарила правоохранительные органы за "установление личности и быстрое задержание этого человека".Нападение на французского учителя истории Самюэля Пати, показывавшего на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда, произошло близ Парижа 16 октября. Напавший обезглавил преподавателя около школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, а затем был застрелен полицией. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
https://ria.ru/20201126/obvineniya-1586420408.html
https://ria.ru/20201025/frantsiya-1581475884.html
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франция, ницца, в мире

Жителя Ниццы осудили на 1,5 года за угрозы убить учителя

21:31 28.11.2020
 
© AP Photo / Daniel ColeПолиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© AP Photo / Daniel Cole
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Суд во Франции приговорил к 18 месяцам лишения свободы молодого человека, угрожавшего смертью учителю школы в Ницце, сообщают французские СМИ.
По данным газеты Nice Matin, речь идет о 19-летнем Ильхебе. Он угрожал учителю старшей школы имени Аполлинера, что тот "умрет так же, как Самюэль Пати", жестоко убитый в пригороде Парижа.
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26 ноября, 12:42
Школьникам предъявили обвинения по делу об убийстве учителя во Франции
"Я жил в страхе две недели", - приводит издание слова учителя естественных наук Шарля. На этот период он был вынужден покинуть своих учеников, убрать свое имя с почтового ящика и не выходить из дома.
Как передает агентство Франс Пресс, молодого человека приговорили к 18 месяцам лишения свободы без возможности досрочного выхода в пятницу вечером. Молодой человек заявлял в свою очередь, что это все была "шутка" для повышения своего авторитета в глазах одной из учениц.
Как передает агентство Франс Пресс, молодой человек больше не является учащимся в рамках школьной системы. Он узнал в соцсетях об инциденте в одном из классов, уроки в котором ведет учитель. Преподаватель попросил объяснений у нескольких учащихся, которых подозревал в списывании на пробном экзамене.
На месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
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Во Франции задержали мужчину за "лайк" под фото обезглавленного учителя
Затем молодой человек получил возможность написать сообщение учителю в другой соцсети и пригрозил ему смертью как у Пати, показывавшего своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.
В своем Twitter школа поблагодарила правоохранительные органы за "установление личности и быстрое задержание этого человека".
Нападение на французского учителя истории Самюэля Пати, показывавшего на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда, произошло близ Парижа 16 октября. Напавший обезглавил преподавателя около школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, а затем был застрелен полицией. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
Фотография учителя истории Самюэля Пати, убитого в Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин) - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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