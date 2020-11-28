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В ООН прокомментировали убийство физика-ядерщика в Иране
В ООН прокомментировали убийство физика-ядерщика в Иране
ООН призывает проявлять сдержанность, избегать шагов, которые могут привести к эскалации ситуации в регионе, заявил РИА Новости заместитель официального... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T01:14
2020-11-28T01:14
2020-11-28T08:35
убийство иранского физика-ядерщика
мохаммад джавад зариф
оон
израиль
в мире
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ООН, 28 ноя – РИА Новости. ООН призывает проявлять сдержанность, избегать шагов, которые могут привести к эскалации ситуации в регионе, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, комментируя ситуацию вокруг убийства иранского ядерщика Мохсена Фахризаде.Ранее Минобороны Ирана сообщило, что на физика-ядерщика Мохсена Фахризаде совершили покушение. Во второй половине дня 27 ноября вооруженные люди напали на ученого, в ходе столкновения его службы охраны с террористами он получил серьезное ранение и скончался в больнице.В иранском оборонном ведомстве назвали произошедшее терактом. Советник верховного лидера исламской республики Хосейн Дехга пообещал дать ответ убийцам Фахризаде.Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о причастности к убийству Израиля. Он призвал международное сообщество, и в частности Евросоюз, прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма".В канцелярии израильского премьера отказались комментировать утверждения властей Ирана.
https://radiosputnik.ria.ru/20201127/iran-1586704265.html
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убийство иранского физика-ядерщика, мохаммад джавад зариф, оон, израиль, в мире