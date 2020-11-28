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Власти Эфиопии завершили боевые действия в регионе Тыграй

Власти Эфиопии завершили боевые действия в регионе Тыграй

Правительственные силы Эфиопии завершили проведение военных операций в мятежном регионе Тыграй, заявил премьер-министр страны Абий Ахмед. РИА Новости, 28.11.2020

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительственные силы Эфиопии завершили проведение военных операций в мятежном регионе Тыграй, заявил премьер-министр страны Абий Ахмед.Ранее премьер Эфиопии сообщил, что войска вошли в административный центр региона - город Мэкэле. Установление власти над региональной столицей свидетельствует о завершении последней фазы операции Национальных сил обороны Эфиопии, отмечал он. Также Абий Ахмед заявлял, что военные следили за тем, чтобы в ходе операции не пострадали мирные жители, а население, по его словам, оказывало содействие военным.Ранее в субботу лидер оппозиционного движения "Народный фронт освобождения Тыграя" (НФОТ) Дебрецион Гебремикаэль заявил агентству Рейтер, что столица Тыграя - город Мэкэле - подвергся "тяжелой бомбардировке". Впоследствии посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену Арга заявил РИА Новости, что правительственные силы страны продолжают операцию по установлению порядке в Тыграе, военные приближаются к столице штата - городу Мэкэле, но не бомбардируют ее, их действия направлены против НФОТ.Власти Эфиопии 4 ноября обвинили "Народный фронт освобождения Тыграй" в нападении на военную базу и мобилизовали войска. Власти Эфиопии также заявили, что движение НФОТ "вооружало и организовывало иррегулярные подразделения ополченцев". Эфиопские войска начали военную операцию в регионе Тыграй, там введено чрезвычайное положение на шесть месяцев. НФОТ находится в оппозиции к действующему правительству.

https://radiosputnik.ria.ru/20201124/efiopiya-1586129941.html

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