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Власти Эфиопии завершили боевые действия в регионе Тыграй
Власти Эфиопии завершили боевые действия в регионе Тыграй
Правительственные силы Эфиопии завершили проведение военных операций в мятежном регионе Тыграй, заявил премьер-министр страны Абий Ахмед. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T21:11
2020-11-28T21:11
алемайеху тегену
эфиопия
в мире
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительственные силы Эфиопии завершили проведение военных операций в мятежном регионе Тыграй, заявил премьер-министр страны Абий Ахмед.Ранее премьер Эфиопии сообщил, что войска вошли в административный центр региона - город Мэкэле.&nbsp; Установление власти над региональной столицей свидетельствует о завершении последней фазы операции Национальных сил обороны Эфиопии, отмечал он. Также Абий Ахмед заявлял, что военные следили за тем, чтобы в ходе операции не пострадали мирные жители, а население, по его словам, оказывало содействие военным.Ранее в субботу лидер оппозиционного движения "Народный фронт освобождения Тыграя" (НФОТ) Дебрецион Гебремикаэль заявил агентству Рейтер, что столица Тыграя - город Мэкэле - подвергся "тяжелой бомбардировке". Впоследствии посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену Арга заявил РИА Новости, что правительственные силы страны продолжают операцию по установлению порядке в Тыграе, военные приближаются к столице штата - городу Мэкэле, но не бомбардируют ее, их действия направлены против НФОТ.Власти Эфиопии 4 ноября обвинили "Народный фронт освобождения Тыграй" в нападении на военную базу и мобилизовали войска. Власти Эфиопии также заявили, что движение НФОТ "вооружало и организовывало иррегулярные подразделения ополченцев". Эфиопские войска начали военную операцию в регионе Тыграй, там введено чрезвычайное положение на шесть месяцев. НФОТ находится в оппозиции к действующему правительству.
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алемайеху тегену, эфиопия, в мире

Власти Эфиопии завершили боевые действия в регионе Тыграй

21:11 28.11.2020
 
© РИА Новости / Антон СкрипуновТрафик на улице в Аддис-Абебе
Трафик на улице в Аддис-Абебе - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительственные силы Эфиопии завершили проведение военных операций в мятежном регионе Тыграй, заявил премьер-министр страны Абий Ахмед.
Ранее премьер Эфиопии сообщил, что войска вошли в административный центр региона - город Мэкэле.  Установление власти над региональной столицей свидетельствует о завершении последней фазы операции Национальных сил обороны Эфиопии, отмечал он. Также Абий Ахмед заявлял, что военные следили за тем, чтобы в ходе операции не пострадали мирные жители, а население, по его словам, оказывало содействие военным.

"Рад сообщить о том, что мы завершили и прекратили вести боевые действия в регионе Тыграй. Сейчас мы сосредоточимся на восстановлении региона и оказании гуманитарной помощи, пока федеральная полиция будет задерживать представителей клики НФОТ", - написал премьер в Twitter.

Ранее в субботу лидер оппозиционного движения "Народный фронт освобождения Тыграя" (НФОТ) Дебрецион Гебремикаэль заявил агентству Рейтер, что столица Тыграя - город Мэкэле - подвергся "тяжелой бомбардировке". Впоследствии посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену Арга заявил РИА Новости, что правительственные силы страны продолжают операцию по установлению порядке в Тыграе, военные приближаются к столице штата - городу Мэкэле, но не бомбардируют ее, их действия направлены против НФОТ.
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