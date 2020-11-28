https://ria.ru/20201128/turtsiya-1586711880.html

Bloomberg: Турция хочет сблизиться с США из-за разногласий с Россией

Bloomberg: Турция хочет сблизиться с США из-за разногласий с Россией

Турция планирует переосмыслить свою политику в отношении США из-за разногласий с Россией, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T02:51

2020-11-28T02:51

2020-11-28T14:44

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Турция планирует переосмыслить свою политику в отношении США из-за разногласий с Россией, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.Анкара, налаживая отношения с Вашингтоном, рассчитывает на заключение оружейных контрактов. Также турецкие власти надеются, что США помогут обойти имеющиеся разногласия с союзниками по НАТО, утверждают источники Bloomberg.На сближение с США, как пишет агентство, Турцию толкают победа Джо Байдена на выборах в США и угроза санкций со стороны Евросоюза. Кроме того, на это влияют противоречия с Россией по поводу ситуации в Сирии, Ливии, а также недавний вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе, в котором Анкара поддержала Азербайджан.При этом Анкара может отказаться от интеграции российских ЗРК С-400 в систему ПВО НАТО, чтобы избежать новых санкций со стороны Вашингтона, сообщает Bloomberg.Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассчитывает на "новую страницу" в отношениях с Соединенными Штатами после вступления в должность президента США Джо Байдена. Он добавил, что, продолжая связывать поставки российских систем ПВО С-400 с участием Анкары в программе производства истребителей F-35 и санкциями, США вредят отношениям с Турцией в сфере обороны.

https://ria.ru/20201110/lavrov-1583885279.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201124/turtsiya-1586023783.html

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россия, турция, сша, в мире