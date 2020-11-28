https://ria.ru/20201128/tramp-1586790804.html

СМИ сообщили о планах Трампа выдвинуться в президенты в 2024 году

СМИ сообщили о планах Трампа выдвинуться в президенты в 2024 году

Президент США Дональд Трамп может объявить о намерении баллотироваться на высший государственный пост в 2024 году в день инаугурации объявившего о своей победе... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T22:07

2020-11-28T22:07

2020-11-28T22:07

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может объявить о намерении баллотироваться на высший государственный пост в 2024 году в день инаугурации объявившего о своей победе на выборах Джо Байдена, пишут американские СМИ.The Daily Beast со ссылкой на свои источники сообщает, что Трамп рассматривает различные способы чинить препятствия Байдену, главный из которых - объявить о планах снова выдвигаться против него. Трамп, по словам источников издания, ищет подходящее время для объявления, чтобы оставить за собой республиканцев на следующие четыре года. Два осведомленных источника сообщили, что в последние две недели Трамп высказывал идею провести мероприятие, связанное с выдвижением, на неделе инаугурации или в тот же день.Трамп в четверг вновь утверждал, что выборы президента 3 ноября были сфальсифицированы и что он их выиграл. Предварительные данные свидетельствуют об обратном - что Джо Байден стал избранным президентом. Несмотря на то, что Трамп поражение не признает, он распорядился начать процедуру передачи власти.

https://ria.ru/20201113/vybory-1584347592.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире