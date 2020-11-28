https://ria.ru/20201128/tesla-1586753348.html

Tesla построит в Китае завод по производству зарядных колонок суперкласса

Tesla построит в Китае завод по производству зарядных колонок суперкласса

Проект "Россия-Китай: Главное". Китайское подразделение компании Tesla объявило в пятницу о намерении построить в Шанхае завод по производству зарядных колонок... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T15:18

2020-11-28T15:18

2020-11-28T15:18

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МОСКВА, 28 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайское подразделение компании Tesla объявило в пятницу о намерении построить в Шанхае завод по производству зарядных колонок суперкласса, который, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в первом квартале 2021 года.В строительство данной фабрики компания Tesla China планирует вложить порядка 42 миллионов юаней (около 6,4 миллиона долларов). На начальном этапе завод будет способен производить 10 тысяч зарядных колонок ежегодно, в основном модели V3. В компании заявили, что колонка данной модели способна за 15 минут зарядки аккумулятора автомобиля увеличить его запас хода до 250 километров.В настоящее время все зарядные колонки суперкласса Tesla, используемые в Китае, являются импортированными из США.Согласно данным, в октябре Tesla установила в 18 городах Китая 30 зарядных станций с 219 зарядными колонками суперкласса. Ожидается, что к концу 2020 года сеть Tesla в Китае будет насчитывать почти 650 зарядных станций с более чем 5 000 зарядных колонок суперкласса.

https://ria.ru/20201124/tesla-1586136921.html

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tesla motors, китай, сша, технологии, экономика