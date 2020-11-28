https://ria.ru/20201128/terakt-1586743731.html

США объявили награду за данные об одном из организаторов теракта в Мумбаи

США объявили награду за данные об одном из организаторов теракта в Мумбаи

Госдеп США объявил награду в размере до пяти миллионов долларов за информацию, которая может привести к задержанию Саджида Мира, одного из организаторов теракта РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T13:30

2020-11-28T13:30

2020-11-28T13:31

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Госдеп США объявил награду в размере до пяти миллионов долларов за информацию, которая может привести к задержанию Саджида Мира, одного из организаторов теракта в индийском городе Мумбаи в 2008 году, жертвами которого стали 166 человек.По данным госдепа, Мир "сыграл ведущую роль в планировании, подготовке и проведении теракта", в результате которого погибли, в том числе, шесть граждан США. В 2011 году в суде США Миру было заочно предъявлено обвинение. Ему вменяется, в частности, участие в заговоре с целью причинения вреда собственности иностранного правительства, оказание материальной поддержки террористам, пособничество и подстрекательство к убийству гражданин США за пределами страны. В 2019 году ФБР внесло его в список самых разыскиваемых террористов.Атака на Мумбаи произошла 26 ноября 2008 года. Десять террористов прибыли в город морем из пакистанского порта Карачи. Разбившись на группы, они расстреливали людей на улицах, в кафе, на вокзале, а после засели в пятизвездочных гостиницах и в течение двух суток оказывали сопротивление спецназовцам, пока не были убиты. Жертвами боевиков стали 166 человек, более 300 получили ранения.

https://ria.ru/20191010/1559650065.html

карачи

сша

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фбр, карачи, сша, мумбаи, в мире