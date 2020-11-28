США объявили награду за данные об одном из организаторов теракта в Мумбаи
13:30 28.11.2020 (обновлено: 13:31 28.11.2020)
© AP Photo / David GuttenfelderИндийский военный возле отеля Taj Hotel в Мумбаи, на который было совершено нападение
© AP Photo / David Guttenfelder
"Саджид Мир, высокопоставленный член базирующейся в Пакистане иностранной террористической организации "Лашкар-и-Таиба" (признана террористической в РФ - ред.), разыскивается за участие в терактах в Мумбаи, Индия, в 2008 году. Программа Rewards for Justice предлагает награду в размере до пяти миллионов долларов за информацию, которая приведет к задержанию или осуждению Саджида Мира в любой стране за его роль в этих атаках", - сообщается на сайте Rewards for Justice.
По данным госдепа, Мир "сыграл ведущую роль в планировании, подготовке и проведении теракта", в результате которого погибли, в том числе, шесть граждан США. В 2011 году в суде США Миру было заочно предъявлено обвинение. Ему вменяется, в частности, участие в заговоре с целью причинения вреда собственности иностранного правительства, оказание материальной поддержки террористам, пособничество и подстрекательство к убийству гражданин США за пределами страны. В 2019 году ФБР внесло его в список самых разыскиваемых террористов.
Атака на Мумбаи произошла 26 ноября 2008 года. Десять террористов прибыли в город морем из пакистанского порта Карачи. Разбившись на группы, они расстреливали людей на улицах, в кафе, на вокзале, а после засели в пятизвездочных гостиницах и в течение двух суток оказывали сопротивление спецназовцам, пока не были убиты. Жертвами боевиков стали 166 человек, более 300 получили ранения.
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