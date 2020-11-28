https://ria.ru/20201128/tekhnika-1586747968.html

Вучич поблагодарил Россию за поставку военной техники

Вучич поблагодарил Россию за поставку военной техники

Российское вооружение усилит обороноспособность и позицию военного нейтралитета Сербии, заявил президент Александр Вучич на смотре танков Т-72МС, полученных по... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T14:15

2020-11-28T14:15

2020-11-28T14:15

россия

александр боцан-харченко

небойша стефанович

александр вучич

владимир путин

сербия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156057/94/1560579493_0:0:2077:1169_1400x0_80_0_0_4308486c3aec41f5d0c912358a4d11e9.jpg

БЕЛГРАД, 28 ноя – РИА Новости. Российское вооружение усилит обороноспособность и позицию военного нейтралитета Сербии, заявил президент Александр Вучич на смотре танков Т-72МС, полученных по соглашению о военно-техническом сотрудничестве с Россией.Смотр новой техники состоялся на территории воинской части города Ниш на юге страны. Ранее танки были доставлены из России, однако путь и дата их прибытия в страну официально не раскрывались. Всего соглашением Москвы и Белграда предусмотрена передача в дар 30 машин модернизированного типа. В осмотре приняли участие сербский президент, министр обороны Небойша Стефанович и посол РФ Александр Боцан-Харченко, представители командования сербских вооруженных сил."Я благодарен России и президенту (РФ Владимиру) Путину за этот дар, сегодня вы могли видеть 11 новых танков Т-72МС, и наши танкисты очень довольны… Это значительно поможет большей боеготовности, оперативным способностям, это значительный шаг для наших сухопутных войск, как и ранее полученные 10 БРДМ-2", - заявил Вучич собравшимся и добавил, что ожидает передачу оставшихся машин и танков."Ожидаем, что дополнительно усилим нашу армию, укрепим нашу идею военного нейтралитета, которая стала частью нашей стратегии обороны и безопасности, наших политических убеждений", - подчеркнул Вучич.По словам главы российского диппредставительства, результаты взаимодействия Москвы и Белграда видны, и "это только начало сотрудничества по оснащению вооруженных сил Сербии" для укрепления ее военного нейтралитета.Глава минобороны Сербии в начале ноября заявил послу России, что власти страны продолжат модернизацию и оснащение вооруженных сил. Минобороны Сербии в конце октября подтвердило планы по открытию представительства МО РФ с целью развития военно-технического сотрудничества между Белградом и Москвой.Ранее Вучич сообщил, что власти Сербии думают о новых покупках вооружений после приобретения четырех Ми-35 у Российской Федерации. Министр обороны Вулин и командование вооруженных сил республики в конце июля осмотрели 56 автомобилей УАЗ "Патриот", приобретенных в 2020 году в России.Сербия - крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее республика купила у России семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также получила в дар шесть истребителей МиГ-29 и десять бронетранспортеров БРДМ-2МС. Также Белград приобрел у РФ ЗРПК "Панцирь-С1".Вучич заявлял, что Сербия хочет иметь российский комплекс ПВО С-400 в составе своих вооруженных сил, но пока не может себе этого позволить.

https://ria.ru/20200910/vuchich-1577065413.html

https://ria.ru/20200128/1563948609.html

https://ria.ru/20200610/1572773484.html

россия

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр боцан-харченко, небойша стефанович, александр вучич, владимир путин, сербия, в мире