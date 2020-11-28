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Вучич поблагодарил Россию за поставку военной техники
Вучич поблагодарил Россию за поставку военной техники
Российское вооружение усилит обороноспособность и позицию военного нейтралитета Сербии, заявил президент Александр Вучич на смотре танков Т-72МС, полученных по... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T14:15
2020-11-28T14:15
россия
александр боцан-харченко
небойша стефанович
александр вучич
владимир путин
сербия
в мире
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БЕЛГРАД, 28 ноя – РИА Новости. Российское вооружение усилит обороноспособность и позицию военного нейтралитета Сербии, заявил президент Александр Вучич на смотре танков Т-72МС, полученных по соглашению о военно-техническом сотрудничестве с Россией.Смотр новой техники состоялся на территории воинской части города Ниш на юге страны. Ранее танки были доставлены из России, однако путь и дата их прибытия в страну официально не раскрывались. Всего соглашением Москвы и Белграда предусмотрена передача в дар 30 машин модернизированного типа. В осмотре приняли участие сербский президент, министр обороны Небойша Стефанович и посол РФ Александр Боцан-Харченко, представители командования сербских вооруженных сил."Я благодарен России и президенту (РФ Владимиру) Путину за этот дар, сегодня вы могли видеть 11 новых танков Т-72МС, и наши танкисты очень довольны… Это значительно поможет большей боеготовности, оперативным способностям, это значительный шаг для наших сухопутных войск, как и ранее полученные 10 БРДМ-2", - заявил Вучич собравшимся и добавил, что ожидает передачу оставшихся машин и танков."Ожидаем, что дополнительно усилим нашу армию, укрепим нашу идею военного нейтралитета, которая стала частью нашей стратегии обороны и безопасности, наших политических убеждений", - подчеркнул Вучич.По словам главы российского диппредставительства, результаты взаимодействия Москвы и Белграда видны, и "это только начало сотрудничества по оснащению вооруженных сил Сербии" для укрепления ее военного нейтралитета.Глава минобороны Сербии в начале ноября заявил послу России, что власти страны продолжат модернизацию и оснащение вооруженных сил. Минобороны Сербии в конце октября подтвердило планы по открытию представительства МО РФ с целью развития военно-технического сотрудничества между Белградом и Москвой.Ранее Вучич сообщил, что власти Сербии думают о новых покупках вооружений после приобретения четырех Ми-35 у Российской Федерации. Министр обороны Вулин и командование вооруженных сил республики в конце июля осмотрели 56 автомобилей УАЗ "Патриот", приобретенных в 2020 году в России.Сербия - крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее республика купила у России семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также получила в дар шесть истребителей МиГ-29 и десять бронетранспортеров БРДМ-2МС. Также Белград приобрел у РФ ЗРПК "Панцирь-С1".Вучич заявлял, что Сербия хочет иметь российский комплекс ПВО С-400 в составе своих вооруженных сил, но пока не может себе этого позволить.
https://ria.ru/20200910/vuchich-1577065413.html
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россия, александр боцан-харченко, небойша стефанович, александр вучич, владимир путин, сербия, в мире

Вучич поблагодарил Россию за поставку военной техники

14:15 28.11.2020
 
© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич на церемонии открытия памятного бюста Евгению Примакову в Российском центре науки и культуры в Белграде
Президент Сербии Александр Вучич на церемонии открытия памятного бюста Евгению Примакову в Российском центре науки и культуры в Белграде - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Александар Джорович
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БЕЛГРАД, 28 ноя – РИА Новости. Российское вооружение усилит обороноспособность и позицию военного нейтралитета Сербии, заявил президент Александр Вучич на смотре танков Т-72МС, полученных по соглашению о военно-техническом сотрудничестве с Россией.
Смотр новой техники состоялся на территории воинской части города Ниш на юге страны. Ранее танки были доставлены из России, однако путь и дата их прибытия в страну официально не раскрывались. Всего соглашением Москвы и Белграда предусмотрена передача в дар 30 машин модернизированного типа. В осмотре приняли участие сербский президент, министр обороны Небойша Стефанович и посол РФ Александр Боцан-Харченко, представители командования сербских вооруженных сил.
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"Я благодарен России и президенту (РФ Владимиру) Путину за этот дар, сегодня вы могли видеть 11 новых танков Т-72МС, и наши танкисты очень довольны… Это значительно поможет большей боеготовности, оперативным способностям, это значительный шаг для наших сухопутных войск, как и ранее полученные 10 БРДМ-2", - заявил Вучич собравшимся и добавил, что ожидает передачу оставшихся машин и танков.
"Ожидаем, что дополнительно усилим нашу армию, укрепим нашу идею военного нейтралитета, которая стала частью нашей стратегии обороны и безопасности, наших политических убеждений", - подчеркнул Вучич.
По словам главы российского диппредставительства, результаты взаимодействия Москвы и Белграда видны, и "это только начало сотрудничества по оснащению вооруженных сил Сербии" для укрепления ее военного нейтралитета.
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Глава минобороны Сербии в начале ноября заявил послу России, что власти страны продолжат модернизацию и оснащение вооруженных сил. Минобороны Сербии в конце октября подтвердило планы по открытию представительства МО РФ с целью развития военно-технического сотрудничества между Белградом и Москвой.
Ранее Вучич сообщил, что власти Сербии думают о новых покупках вооружений после приобретения четырех Ми-35 у Российской Федерации. Министр обороны Вулин и командование вооруженных сил республики в конце июля осмотрели 56 автомобилей УАЗ "Патриот", приобретенных в 2020 году в России.
Сербия - крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее республика купила у России семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также получила в дар шесть истребителей МиГ-29 и десять бронетранспортеров БРДМ-2МС. Также Белград приобрел у РФ ЗРПК "Панцирь-С1".
Вучич заявлял, что Сербия хочет иметь российский комплекс ПВО С-400 в составе своих вооруженных сил, но пока не может себе этого позволить.
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РоссияАлександр Боцан-ХарченкоНебойша СтефановичАлександр ВучичВладимир ПутинСербияВ мире
 
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