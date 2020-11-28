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Супруги обнаружили "колдовское логово" под лестницей старинного дома
Супруги обнаружили "колдовское логово" под лестницей старинного дома
В Северном Уэльсе (Великобритания) супружеская пара во время ремонта дома XVI века обнаружила спрятанный под лестницей тайник с черепами, "странной" обувью и... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T05:39
2020-11-28T09:28
великобритания
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Северном Уэльсе (Великобритания) супружеская пара во время ремонта дома XVI века обнаружила спрятанный под лестницей тайник с черепами, "странной" обувью и частями оружия. Об этом сообщает издание Wales Online.Супруги Керри и Бледдин Джексон в ходе ремонтных работ разбирали старинную лестницу, когда обнаружили в нише под ней необычные предметы. "Лестница была построена поперек запечатанного средневекового дверного проема, который когда-то соединял разные части дома", — рассказала женщина.По ее словам, "было очень жутко вглядываться в темноту и осматривать предметы внутри". В результате были найдены около десяти "странных ботинок" от мужской рабочей обуви до детских туфель, причем все они были для левой ноги. Кроме того, супруги нашли остатки лошадиного черепа, череп меньшего размера, также принадлежащий животному, а также шерстяную шапку и части ружейного ствола.Пара занялась поисками в Интернете, чтобы выяснить "жуткую причину" появления таких предметов под лестницей. "Существует старинное суеверие, согласно которому ведьмы могут проникать в дома в местах, таких как лестницы, в сумерки или в полночь", — отметила Джексон.Она рассказала, что все находки они с мужем поместили обратно под лестницу, чтобы "защитить дом еще на несколько сотен лет". При этом она добавила, что содержимое тайника их совсем не напугало.
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великобритания, в мире

Супруги обнаружили "колдовское логово" под лестницей старинного дома

05:39 28.11.2020 (обновлено: 09:28 28.11.2020)
 
CC0 / Jumbuk73 / Инструменты
Инструменты - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
CC0 / Jumbuk73 /
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Северном Уэльсе (Великобритания) супружеская пара во время ремонта дома XVI века обнаружила спрятанный под лестницей тайник с черепами, "странной" обувью и частями оружия. Об этом сообщает издание Wales Online.
Супруги Керри и Бледдин Джексон в ходе ремонтных работ разбирали старинную лестницу, когда обнаружили в нише под ней необычные предметы. "Лестница была построена поперек запечатанного средневекового дверного проема, который когда-то соединял разные части дома", — рассказала женщина.
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По ее словам, "было очень жутко вглядываться в темноту и осматривать предметы внутри". В результате были найдены около десяти "странных ботинок" от мужской рабочей обуви до детских туфель, причем все они были для левой ноги. Кроме того, супруги нашли остатки лошадиного черепа, череп меньшего размера, также принадлежащий животному, а также шерстяную шапку и части ружейного ствола.
Пара занялась поисками в Интернете, чтобы выяснить "жуткую причину" появления таких предметов под лестницей. "Существует старинное суеверие, согласно которому ведьмы могут проникать в дома в местах, таких как лестницы, в сумерки или в полночь", — отметила Джексон.
Она рассказала, что все находки они с мужем поместили обратно под лестницу, чтобы "защитить дом еще на несколько сотен лет". При этом она добавила, что содержимое тайника их совсем не напугало.
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