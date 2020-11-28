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Шоубиз
https://ria.ru/20201128/summa-1586739776.html
Звезда Comedy Woman назвала сумму для комфортной жизни
Звезда Comedy Woman назвала сумму для комфортной жизни
Юмористка и участница Comedy Woman Елена Борщева в беседе с "Собеседником" напомнила о непростом положении артистов из-за пандемии коронавируса и назвала сумму, РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T12:46
2020-11-28T12:46
шоубиз
елена борщева
елена воробей
иосиф пригожин
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Юмористка и участница Comedy Woman Елена Борщева в беседе с "Собеседником" напомнила о непростом положении артистов из-за пандемии коронавируса и назвала сумму, необходимую ей для комфортной жизни.Она рассказала о наличии у себя подушки безопасности, однако призналась, что скоро может начать "опустошать" ее, так как все запланированные концерты и выступления либо перенеслись, либо отменились. Онлайн-выступления, как отметила артистка, не приносят такого же дохода, как и обычные концерты.Борщева также рассказала, что для комфортной&nbsp;жизни ее семье необходимо "тысяч пятьсот в месяц" — эта сумма, при которой, по ее словам, "можно очень хорошо жить".Она отметила, что сейчас таких денег не зарабатывает, однако ей помогает муж. Артистка также пояснила, что из-за пандемии число клиентов у него также снизилось: из-за коронавируса люди меньше ходят на тренировки.Борщева надеется, что ситуация улучшится: по ее словам, многие артисты полагают, что уйдут в онлайн, но пока это "незаметно". Кроме того, она боится, что история с пандемией продлится еще несколько лет, и только после этого индустрия начнет восстанавливаться.О финансовых трудностях артистов с начала пандемии коронавирусной инфекции заявляли многие артисты. Так, шоумен Сергей Глушко пожаловался на то, что пандемия ударила по бюджету его семьи.В ноябре общественный резонанс вызвал пост певца Валерия Меладзе в Instagram, в котором он призвал артистов из-за введенных ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, отказаться от съемок в новогодних программах. Позднее он отметил, что это было лишь гипотетическое предложение.О финансовых трудностях звезд рассказывала и юмористка Елена Воробей, предложившая дать артистам льготы на продукты, а также продюсер Иосиф Пригожин.
https://ria.ru/20201119/dana-borisova-1585360161.html
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елена борщева, елена воробей, иосиф пригожин, валерий меладзе

Звезда Comedy Woman назвала сумму для комфортной жизни

12:46 28.11.2020
 
© РИА Новости / Антон Белицкий / Перейти в фотобанкАктриса Елена Борщева
Актриса Елена Борщева - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Антон Белицкий
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Юмористка и участница Comedy Woman Елена Борщева в беседе с "Собеседником" напомнила о непростом положении артистов из-за пандемии коронавируса и назвала сумму, необходимую ей для комфортной жизни.
Она рассказала о наличии у себя подушки безопасности, однако призналась, что скоро может начать "опустошать" ее, так как все запланированные концерты и выступления либо перенеслись, либо отменились. Онлайн-выступления, как отметила артистка, не приносят такого же дохода, как и обычные концерты.
Борщева также рассказала, что для комфортной жизни ее семье необходимо "тысяч пятьсот в месяц" — эта сумма, при которой, по ее словам, "можно очень хорошо жить".
Она отметила, что сейчас таких денег не зарабатывает, однако ей помогает муж. Артистка также пояснила, что из-за пандемии число клиентов у него также снизилось: из-за коронавируса люди меньше ходят на тренировки.
Борщева надеется, что ситуация улучшится: по ее словам, многие артисты полагают, что уйдут в онлайн, но пока это "незаметно". Кроме того, она боится, что история с пандемией продлится еще несколько лет, и только после этого индустрия начнет восстанавливаться.
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В ноябре общественный резонанс вызвал пост певца Валерия Меладзе в Instagram, в котором он призвал артистов из-за введенных ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, отказаться от съемок в новогодних программах. Позднее он отметил, что это было лишь гипотетическое предложение.
О финансовых трудностях звезд рассказывала и юмористка Елена Воробей, предложившая дать артистам льготы на продукты, а также продюсер Иосиф Пригожин.
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