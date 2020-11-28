https://ria.ru/20201128/strelba-1586779241.html

Число жертв стрельбы в американском ТЦ увеличилось до двух

Число жертв стрельбы в американском ТЦ увеличилось до двух

Госпитализированный после стрельбы во время "черной пятницы" в торговом центре в американском городе Сакраменто в Калифорнии скончался, всего погибло два... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T19:37

2020-11-28T19:37

2020-11-28T19:37

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Госпитализированный после стрельбы во время "черной пятницы" в торговом центре в американском городе Сакраменто в Калифорнии скончался, всего погибло два человека, сообщает местная полиция.Ранее телеканал ABC сообщал о факте стрельбы в торговом центре во время "черной пятницы" и о том, что в результате выстрелов один человек скончался и один госпитализирован. Инцидент произошел в торговом центре Arden Fair Mall в пятницу вечером (утро субботы мск). Стрельба произошла внутри здания, где находилось "много людей". По данным СМИ, после инцидента покупателей эвакуировали из торгового центра. Подозреваемый в стрельбе смог скрыться, его разыскивают правоохранители."Когда полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили двух человек с огнестрельными ранеными. Одного потерпевшего – 17-летнего молодого человека – доставили в местную больницу с ранениями, представлявшими угрозу для жизни. Несмотря на усилия медицинских работников, он скончался от полученных увечий, и через несколько часов была констатирована его смерть", - говорится в заявлении полиции Сакраменто.Другой пострадавший, 19-летний молодой человек, также получил огнестрельные ранения. Он умер на месте происшествия, что констатировали прибывшие пожарные.Полицейские ведут расследование и пока не установили мотивы нападавшего. По предварительным данным следователей, это единичный случай. У правоохранителей есть неполный портрет подозреваемого в стрельбе, это 20-летний афроамериканец.В четвертый четверг ноября жители США отмечают один из главных праздников года - День благодарения. Следующая за ним пятница, исторически получившая за ажиотажный покупательский спрос имя "черной пятницы", и выходные за ней открывают сезон рождественских распродаж. В 2020 году "черная пятница" пришлась на 27 ноября.

https://ria.ru/20201121/strelba-1585630603.html

https://ria.ru/20200930/strelba-1577976261.html

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калифорния, сакраменто, сша, в мире