Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201128/strelba-1586779241.html
Число жертв стрельбы в американском ТЦ увеличилось до двух
Число жертв стрельбы в американском ТЦ увеличилось до двух
Госпитализированный после стрельбы во время "черной пятницы" в торговом центре в американском городе Сакраменто в Калифорнии скончался, всего погибло два... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T19:37
2020-11-28T19:37
калифорния
сакраменто
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585849699_0:168:3043:1880_1400x0_80_0_0_13c19c81e811f9bb177409e4a44beb90.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Госпитализированный после стрельбы во время "черной пятницы" в торговом центре в американском городе Сакраменто в Калифорнии скончался, всего погибло два человека, сообщает местная полиция.Ранее телеканал ABC сообщал о факте стрельбы в торговом центре во время "черной пятницы" и о том, что в результате выстрелов один человек скончался и один госпитализирован. Инцидент произошел в торговом центре Arden Fair Mall в пятницу вечером (утро субботы мск). Стрельба произошла внутри здания, где находилось "много людей". По данным СМИ, после инцидента покупателей эвакуировали из торгового центра. Подозреваемый в стрельбе смог скрыться, его разыскивают правоохранители."Когда полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили двух человек с огнестрельными ранеными. Одного потерпевшего – 17-летнего молодого человека – доставили в местную больницу с ранениями, представлявшими угрозу для жизни. Несмотря на усилия медицинских работников, он скончался от полученных увечий, и через несколько часов была констатирована его смерть", - говорится в заявлении полиции Сакраменто.Другой пострадавший, 19-летний молодой человек, также получил огнестрельные ранения. Он умер на месте происшествия, что констатировали прибывшие пожарные.Полицейские ведут расследование и пока не установили мотивы нападавшего. По предварительным данным следователей, это единичный случай. У правоохранителей есть неполный портрет подозреваемого в стрельбе, это 20-летний афроамериканец.В четвертый четверг ноября жители США отмечают один из главных праздников года - День благодарения. Следующая за ним пятница, исторически получившая за ажиотажный покупательский спрос имя "черной пятницы", и выходные за ней открывают сезон рождественских распродаж. В 2020 году "черная пятница" пришлась на 27 ноября.
https://ria.ru/20201121/strelba-1585630603.html
https://ria.ru/20200930/strelba-1577976261.html
калифорния
сакраменто
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585849699_59:51:2421:1823_1400x0_80_0_0_5f1bc87ed1babb054058004aadaba0ce.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
калифорния, сакраменто, сша, в мире

Число жертв стрельбы в американском ТЦ увеличилось до двух

19:37 28.11.2020
 
© AP Photo / Marcio Jose SanchezСотрудники правоохранительных органов США в Сан-Хосе, Калифорния
Сотрудники правоохранительных органов США в Сан-Хосе, Калифорния - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Госпитализированный после стрельбы во время "черной пятницы" в торговом центре в американском городе Сакраменто в Калифорнии скончался, всего погибло два человека, сообщает местная полиция.
Ранее телеканал ABC сообщал о факте стрельбы в торговом центре во время "черной пятницы" и о том, что в результате выстрелов один человек скончался и один госпитализирован. Инцидент произошел в торговом центре Arden Fair Mall в пятницу вечером (утро субботы мск). Стрельба произошла внутри здания, где находилось "много людей". По данным СМИ, после инцидента покупателей эвакуировали из торгового центра. Подозреваемый в стрельбе смог скрыться, его разыскивают правоохранители.
Полицейские возле торгового центра в городе Уоатоса, США, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
21 ноября, 03:40
При стрельбе в торговом центре в Висконсине пострадали восемь человек
"Когда полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили двух человек с огнестрельными ранеными. Одного потерпевшего – 17-летнего молодого человека – доставили в местную больницу с ранениями, представлявшими угрозу для жизни. Несмотря на усилия медицинских работников, он скончался от полученных увечий, и через несколько часов была констатирована его смерть", - говорится в заявлении полиции Сакраменто.
Другой пострадавший, 19-летний молодой человек, также получил огнестрельные ранения. Он умер на месте происшествия, что констатировали прибывшие пожарные.
Полицейские ведут расследование и пока не установили мотивы нападавшего. По предварительным данным следователей, это единичный случай. У правоохранителей есть неполный портрет подозреваемого в стрельбе, это 20-летний афроамериканец.
В четвертый четверг ноября жители США отмечают один из главных праздников года - День благодарения. Следующая за ним пятница, исторически получившая за ажиотажный покупательский спрос имя "черной пятницы", и выходные за ней открывают сезон рождественских распродаж. В 2020 году "черная пятница" пришлась на 27 ноября.
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления в Сан-Антонио, Техас - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 06:33
В центре обработки заказов Amazon в США один человек погиб при стрельбе
 
КалифорнияСакраментоСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:05В Москве еще 5576 человек выздоровели от COVID-19
08:45В Приднестровье начался единый день голосования
08:37Мужчина вернулся домой после собственной кремации
08:27В Подмосковье не планируют приостанавливать плановую медицинскую помощь
07:07Россияне рассказали, кто из родителей должен уходить в декрет
06:45Исчез обнаруженный в пустыне в Юте таинственный монолит
06:39В Химках потушили пожар на крышах двух жилых домов
05:47Из-за пожара в двух жилых домах в Химках эвакуировали 100 человек
05:31"Будет драчка": Лоза обвинил Киркорова в проблемах на "Голубых огоньках"
05:04В Степанакерт прибыло более 60 российских военных врачей
04:49Суд в Пенсильвании отменил решение по сертификации результатов выборов
04:39Биолог предложила способ снизить риск возникновения новых пандемий
04:14Специалист объяснил, как опознать опасную воду в бутылках
04:12СБУ заявила о сокрытии в СССР миллионов смертей в 30-х годах
03:38Число случаев COVID-19 в мире превысило 62 миллиона
03:34Кинолог назвал источники опасности для собаки дома
03:13Психолог рассказал, как "отлипнуть" от экрана смартфона
03:08Британские эксперты оценили информацию о российской вакцине "Спутник V"
03:05Биолог призвала опасаться животных из-за коронавируса
03:00На украинскую журналистку напали в прямом эфире
Лента новостейМолния