В американском ТЦ произошла стрельба во время "черной пятницы"
10:03 28.11.2020 (обновлено: 15:42 28.11.2020)
© AP Photo / Marcio Jose SanchezСотрудники правоохранительных органов США в Сан-Хосе, Калифорния
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Жертвой стрельбы в торговом центре в американском городе Сакраменто (штат Калифорния) стал один человек, еще один получил ранения, сообщает телеканал ABC.
Инцидент произошел в ТЦ Arden Fair Mall во время распродаж в "черную пятницу". В момент стрельбы в здании находилось много людей.
Sac Police reporting one person is dead and one person in hospital following a shooting that took place inside Arden Fair Mall Friday evening. pic.twitter.com/e8mkPEaXwc— Breaking News Photos (@onscene911) November 28, 2020
Как заявил представитель городской полиции Карл Чен, прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили двух раненых — один из них скончался на месте, другого доставили в больницу в критическом состоянии. Подозреваемый в стрельбе смог скрыться, его ищет полиция.
"В настоящий момент мы можем подтвердить, что, судя по всему, это единичный инцидент, он не произошел в результате применения оружия для массового убийства", — заявил Чен.
По данным СМИ, покупателей эвакуировали из торгового центра.
В четвертый четверг ноября американцы отмечают один из главных праздников — День благодарения. Следующая за ним пятница открывает сезон рождественских распродаж и исторически получила имя "черной" за ажиотажный покупательский спрос. В этом году она пришлась на 27 ноября.
Arden Fair Mall surrounded by police tonight, after a shooting. One person is dead and one was taken to the hospital. Police still investigating the circumstances @CBSSacramento pic.twitter.com/dwVaRZZzHS— Anna Giles (@AnnaGilesTV) November 28, 2020