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В американском ТЦ произошла стрельба во время "черной пятницы"
В американском ТЦ произошла стрельба во время "черной пятницы"
Жертвой стрельбы в торговом центре в американском городе Сакраменто (штат Калифорния) стал один человек, еще один получил ранения, сообщает телеканал ABC. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T10:03
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Жертвой стрельбы в торговом центре в американском городе Сакраменто (штат Калифорния) стал один человек, еще один получил ранения, сообщает телеканал ABC.Инцидент произошел в ТЦ Arden Fair Mall во время распродаж в "черную пятницу". В момент стрельбы в здании находилось много людей.Как заявил представитель городской полиции Карл Чен, прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили двух раненых — один из них скончался на месте, другого доставили в больницу в критическом состоянии. Подозреваемый в стрельбе смог скрыться, его ищет полиция.По данным СМИ, покупателей эвакуировали из торгового центра.В четвертый четверг ноября американцы отмечают один из главных праздников — День благодарения. Следующая за ним пятница открывает сезон рождественских распродаж и исторически получила имя "черной" за ажиотажный покупательский спрос. В этом году она пришлась на 27 ноября.
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калифорния, в мире

В американском ТЦ произошла стрельба во время "черной пятницы"

10:03 28.11.2020 (обновлено: 15:42 28.11.2020)
 
© AP Photo / Marcio Jose SanchezСотрудники правоохранительных органов США в Сан-Хосе, Калифорния
Сотрудники правоохранительных органов США в Сан-Хосе, Калифорния - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Жертвой стрельбы в торговом центре в американском городе Сакраменто (штат Калифорния) стал один человек, еще один получил ранения, сообщает телеканал ABC.
Инцидент произошел в ТЦ Arden Fair Mall во время распродаж в "черную пятницу". В момент стрельбы в здании находилось много людей.
Как заявил представитель городской полиции Карл Чен, прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили двух раненых — один из них скончался на месте, другого доставили в больницу в критическом состоянии. Подозреваемый в стрельбе смог скрыться, его ищет полиция.

"В настоящий момент мы можем подтвердить, что, судя по всему, это единичный инцидент, он не произошел в результате применения оружия для массового убийства", — заявил Чен.

По данным СМИ, покупателей эвакуировали из торгового центра.
В четвертый четверг ноября американцы отмечают один из главных праздников — День благодарения. Следующая за ним пятница открывает сезон рождественских распродаж и исторически получила имя "черной" за ажиотажный покупательский спрос. В этом году она пришлась на 27 ноября.
 
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