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В американском ТЦ произошла стрельба во время "черной пятницы"

В американском ТЦ произошла стрельба во время "черной пятницы"

Жертвой стрельбы в торговом центре в американском городе Сакраменто (штат Калифорния) стал один человек, еще один получил ранения, сообщает телеканал ABC. РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T10:03

2020-11-28T10:03

2020-11-28T15:42

калифорния

в мире

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Жертвой стрельбы в торговом центре в американском городе Сакраменто (штат Калифорния) стал один человек, еще один получил ранения, сообщает телеканал ABC.Инцидент произошел в ТЦ Arden Fair Mall во время распродаж в "черную пятницу". В момент стрельбы в здании находилось много людей.Как заявил представитель городской полиции Карл Чен, прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили двух раненых — один из них скончался на месте, другого доставили в больницу в критическом состоянии. Подозреваемый в стрельбе смог скрыться, его ищет полиция.По данным СМИ, покупателей эвакуировали из торгового центра.В четвертый четверг ноября американцы отмечают один из главных праздников — День благодарения. Следующая за ним пятница открывает сезон рождественских распродаж и исторически получила имя "черной" за ажиотажный покупательский спрос. В этом году она пришлась на 27 ноября.

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