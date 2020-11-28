https://ria.ru/20201128/sputnik-1586784127.html

Италия назвала условие для начала переговоров по закупке "Спутника V"

Италия назвала условие для начала переговоров по закупке "Спутника V"

Италия сможет вести переговоры с РФ по вакцине "Спутник V" только после ее сертификации в Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA), сообщил РИА... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T20:35

2020-11-28T20:35

2020-11-28T20:46

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Италия сможет вести переговоры с РФ по вакцине "Спутник V" только после ее сертификации в Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA), сообщил РИА Новости посол республики в Москве Паскуалле Терраччано в кулуарах открытия ГУМ-катка на Красной площади."Мы обязаны пройти процедуру через ЕMA. Мы не можем решить, как "я хочу это, я хочу то", только через EMA. После этого мы сможем вести переговоры на эту тему", - отметил дипломат.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.В настоящее время одобрена и проводится фаза III клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.РИА Новости и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-катка 2020.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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российский фонд прямых инвестиций, коронавирус covid-19, россия, италия, в мире