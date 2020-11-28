Италия назвала условие для начала переговоров по закупке "Спутника V"
20:35 28.11.2020 (обновлено: 20:46 28.11.2020)
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
© Фото : РФПИ
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Италия сможет вести переговоры с РФ по вакцине "Спутник V" только после ее сертификации в Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA), сообщил РИА Новости посол республики в Москве Паскуалле Терраччано в кулуарах открытия ГУМ-катка на Красной площади.
"Вакцина должна быть сертифицирована Европейским агентством лекарственных препаратов. Если Институт Гамалеи начал обсуждать ее с этим агентством, если направил информацию о российской вакцине, если агентство авторизует, сертифицирует ее, то это будет одна из доступных вакцин", - сказал посол.
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"Мы обязаны пройти процедуру через ЕMA. Мы не можем решить, как "я хочу это, я хочу то", только через EMA. После этого мы сможем вести переговоры на эту тему", - отметил дипломат.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
В настоящее время одобрена и проводится фаза III клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.
РИА Новости и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-катка 2020.
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