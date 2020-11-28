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Италия назвала условие для начала переговоров по закупке "Спутника V"
Италия назвала условие для начала переговоров по закупке "Спутника V"
Италия сможет вести переговоры с РФ по вакцине "Спутник V" только после ее сертификации в Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA), сообщил РИА... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T20:35
2020-11-28T20:46
российский фонд прямых инвестиций
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коронавирус covid-19
россия
италия
в мире
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Италия сможет вести переговоры с РФ по вакцине "Спутник V" только после ее сертификации в Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA), сообщил РИА Новости посол республики в Москве Паскуалле Терраччано в кулуарах открытия ГУМ-катка на Красной площади."Мы обязаны пройти процедуру через ЕMA. Мы не можем решить, как "я хочу это, я хочу то", только через EMA. После этого мы сможем вести переговоры на эту тему", - отметил дипломат.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.В настоящее время одобрена и проводится фаза III клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.РИА Новости и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-катка 2020.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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российский фонд прямых инвестиций, коронавирус covid-19, россия, италия, в мире

Италия назвала условие для начала переговоров по закупке "Спутника V"

20:35 28.11.2020 (обновлено: 20:46 28.11.2020)
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© Фото : РФПИ
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Италия сможет вести переговоры с РФ по вакцине "Спутник V" только после ее сертификации в Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA), сообщил РИА Новости посол республики в Москве Паскуалле Терраччано в кулуарах открытия ГУМ-катка на Красной площади.

"Вакцина должна быть сертифицирована Европейским агентством лекарственных препаратов. Если Институт Гамалеи начал обсуждать ее с этим агентством, если направил информацию о российской вакцине, если агентство авторизует, сертифицирует ее, то это будет одна из доступных вакцин", - сказал посол.

Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Мы обязаны пройти процедуру через ЕMA. Мы не можем решить, как "я хочу это, я хочу то", только через EMA. После этого мы сможем вести переговоры на эту тему", - отметил дипломат.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
В настоящее время одобрена и проводится фаза III клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.
РИА Новости и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-катка 2020.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаРоссийский фонд прямых инвестицийКоронавирус COVID-19РоссияИталияВ мире
 
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