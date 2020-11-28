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Пуск ракеты "Союз" с космодрома Куру перенесли на сутки

Пуск ракеты "Союз" с космодрома Куру перенесли на сутки

Пуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане состоится 30 ноября, а не 29-го, написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T21:02

2020-11-28T21:02

2020-11-28T21:02

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане состоится 30 ноября, а не 29-го, написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем микроблоге в Twitter.Ранее старт планировался на 29 ноября.Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что пуск состоится либо 30 ноября, либо 1 декабря по московскому времени. Пуску 30 ноября может помешать погода. Пуск, по информации источника, должен пройти в 4.33 мск в любой из этих дней.Однако ранее Рогозин опровергал информацию о переносе пуска.Ракета на Куру предназначена для запуска космического аппарата оптико-электронного наблюдения Земли Falcon Eye-2, изготовленного в Европе в интересах минобороны ОАЭ.

https://ria.ru/20201128/angara-1586748175.html

https://ria.ru/20201126/raketa-1586458025.html

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россия, космос - риа наука, союз, дмитрий рогозин, европа, оаэ