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Пуск ракеты "Союз" с космодрома Куру перенесли на сутки
Пуск ракеты "Союз" с космодрома Куру перенесли на сутки
Пуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане состоится 30 ноября, а не 29-го, написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T21:02
2020-11-28T21:02
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космос - риа наука
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане состоится 30 ноября, а не 29-го, написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем микроблоге в Twitter.Ранее старт планировался на 29 ноября.Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что пуск состоится либо 30 ноября, либо 1 декабря по московскому времени. Пуску 30 ноября может помешать погода. Пуск, по информации источника, должен пройти в 4.33 мск в любой из этих дней.Однако ранее Рогозин опровергал информацию о переносе пуска.Ракета на Куру предназначена для запуска космического аппарата оптико-электронного наблюдения Земли Falcon Eye-2, изготовленного в Европе в интересах минобороны ОАЭ.
https://ria.ru/20201128/angara-1586748175.html
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россия, космос - риа наука, союз, дмитрий рогозин, европа, оаэ

Пуск ракеты "Союз" с космодрома Куру перенесли на сутки

21:02 28.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане
Ракета-носитель Союз-СТ-Б с разгонным блоком Фрегат-МТ на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане состоится 30 ноября, а не 29-го, написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем микроблоге в Twitter.

"В ГКЦ (Гвианском космическом центре - ред.) принято решение на продолжение подготовки и пуск РКН (ракеты космического назначения - ред.) 30 ноября 2020 года в 4.33 мск", - написал он.

Ракета тяжелого класса АнгараА5 - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
Вчера, 14:17
Рогозин рассказал, когда планируется пуск ракеты "Ангара-А5"
Ранее старт планировался на 29 ноября.
Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что пуск состоится либо 30 ноября, либо 1 декабря по московскому времени. Пуску 30 ноября может помешать погода. Пуск, по информации источника, должен пройти в 4.33 мск в любой из этих дней.
Однако ранее Рогозин опровергал информацию о переносе пуска.
Ракета на Куру предназначена для запуска космического аппарата оптико-электронного наблюдения Земли Falcon Eye-2, изготовленного в Европе в интересах минобороны ОАЭ.
Испытания российской гиперзвуковой ракеты Циркон в Белом море. Кадры Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
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Минобороны опубликовало видео пуска гиперзвуковой ракеты "Циркон"
 
РоссияКосмос - РИА НаукаСоюзДмитрий РогозинЕвропаОАЭ
 
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