https://ria.ru/20201128/soyuz-1586786159.html
Пуск ракеты "Союз" с космодрома Куру перенесли на сутки
Пуск ракеты "Союз" с космодрома Куру перенесли на сутки
Пуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане состоится 30 ноября, а не 29-го, написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T21:02
2020-11-28T21:02
2020-11-28T21:02
россия
космос - риа наука
союз
дмитрий рогозин
европа
оаэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586024224_0:301:3106:2048_1400x0_80_0_0_df09bd28d4b35ef9d75f942a58284f7e.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане состоится 30 ноября, а не 29-го, написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем микроблоге в Twitter.Ранее старт планировался на 29 ноября.Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что пуск состоится либо 30 ноября, либо 1 декабря по московскому времени. Пуску 30 ноября может помешать погода. Пуск, по информации источника, должен пройти в 4.33 мск в любой из этих дней.Однако ранее Рогозин опровергал информацию о переносе пуска.Ракета на Куру предназначена для запуска космического аппарата оптико-электронного наблюдения Земли Falcon Eye-2, изготовленного в Европе в интересах минобороны ОАЭ.
https://ria.ru/20201128/angara-1586748175.html
https://ria.ru/20201126/raketa-1586458025.html
россия
европа
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586024224_113:0:2844:2048_1400x0_80_0_0_cbac2311e95905dc8b5ccef13dbce42b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, космос - риа наука, союз, дмитрий рогозин, европа, оаэ