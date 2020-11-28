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Рогозин назвал точную дату запуска ракеты "Союз" с Куру
Рогозин назвал точную дату запуска ракеты "Союз" с Куру
Пуск ракеты-носителя "Союз-СТ" не переносился и состоится в ранее установленную дату - 29 ноября, однако перенос возможен в случае ухудшения погодных условий,... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T13:57
2020-11-28T13:57
космос - риа наука
союз
дмитрий рогозин
французская гвиана
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пуск ракеты-носителя "Союз-СТ" не переносился и состоится в ранее установленную дату - 29 ноября, однако перенос возможен в случае ухудшения погодных условий, написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter.Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что планировавшийся на 29 ноября запуск спутника ОАЭ на российской ракете "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане состоится либо 30 ноября, либо 1 декабря по московскому времени. Пуску 30 ноября может помешать погода. Пуск, по информации источника, должен пройти в 4.33 мск в любой из этих дней.До этого сообщалось, что старт планируется на 29 ноября.За неделю до этого в ракете была обнаружена некачественная деталь, что в дальнейшем подтвердил Рогозин. Ее заменили. Однако дату старта при этом не переносили.Ракета на Куру предназначена для запуска космического аппарата оптико-электронного наблюдения Земли Falcon Eye-2, изготовленного в Европе в интересах Минобороны ОАЭ.
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космос - риа наука, союз, дмитрий рогозин, французская гвиана, оаэ

Рогозин назвал точную дату запуска ракеты "Союз" с Куру

13:57 28.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане
Ракета-носитель Союз-СТ-Б с разгонным блоком Фрегат-МТ на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пуск ракеты-носителя "Союз-СТ" не переносился и состоится в ранее установленную дату - 29 ноября, однако перенос возможен в случае ухудшения погодных условий, написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter.
"Это не так. Пуск состоится в ранее установленные сроки, то есть завтра рано утром. Перенос возможен только из-за погодных условий, но пока идем на завтра", - написал он.
Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что планировавшийся на 29 ноября запуск спутника ОАЭ на российской ракете "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане состоится либо 30 ноября, либо 1 декабря по московскому времени. Пуску 30 ноября может помешать погода. Пуск, по информации источника, должен пройти в 4.33 мск в любой из этих дней.
До этого сообщалось, что старт планируется на 29 ноября.
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За неделю до этого в ракете была обнаружена некачественная деталь, что в дальнейшем подтвердил Рогозин. Ее заменили. Однако дату старта при этом не переносили.
Ракета на Куру предназначена для запуска космического аппарата оптико-электронного наблюдения Земли Falcon Eye-2, изготовленного в Европе в интересах Минобороны ОАЭ.
 
Космос - РИА НаукаСоюзДмитрий РогозинФранцузская ГвианаОАЭ
 
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