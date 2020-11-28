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Инфекционист дала простые советы для больных коронавирусом
Инфекционист дала простые советы для больных коронавирусом
Людям, которые лечатся от коронавируса в домашних условиях, нужно чаще лежать на животе и больше пить, рассказала АГН "Москва" врач-инфекционист заведующая... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T14:40
2020-11-28T14:40
2020-11-28T16:10
владислав жемчугов
здоровье - общество
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Людям, которые лечатся от коронавируса в домашних условиях, нужно чаще лежать на животе и больше пить, рассказала АГН "Москва" врач-инфекционист заведующая инфекционными отделениями инфекционной клинической больницы № 2 Мария Мясникова.При этом она обратила внимание, что очень важно точно соблюдать рекомендации и назначения врача и принимать все назначенные лекарства."При новой коронавирусной инфекции обязательно обильное питье. Если в норме человек употребляет около 2-2,5 литра в день, то при повышенной температуре необходимо увеличить ее количество и добавить витаминизированное питье", — пояснила Мясникова.Врач обратила внимание и на пользу от лежания на животе.Она предложила класть для удобства одну подушку под грудную клетку, а вторую — под таз, чтобы живот немного провисал. Так заболевшему будет комфортно, а легкие расправятся. Полным людям врач рекомендовала лежать на боку.Также важна и дыхательная гимнастика. Кроме того, следует исключить серьезные физические нагрузки во время выздоровления, и больше отдыхать.О важности дыхательной гимнастики для восстановления после перенесенной коронавирусной инфекции рассказал врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. По его словам, для каждого человека необходимо разрабатывать индивидуальную программу реабилитации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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владислав жемчугов, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости.
Людям, которые лечатся от коронавируса
в домашних условиях, нужно чаще лежать на животе и больше пить, рассказала АГН "Москва
" врач-инфекционист заведующая инфекционными отделениями инфекционной клинической больницы № 2 Мария Мясникова.
При этом она обратила внимание, что очень важно точно соблюдать рекомендации и назначения врача и принимать все назначенные лекарства.
"При новой коронавирусной инфекции обязательно обильное питье. Если в норме человек употребляет около 2-2,5 литра в день, то при повышенной температуре необходимо увеличить ее количество и добавить витаминизированное питье", — пояснила Мясникова.
Врач обратила внимание и на пользу от лежания на животе.
"Соблюдение прон-позиции — это даже не профилактическая, а лечебная процедура, которая повышает показатель насыщения крови кислородом на две-три единицы", — рассказала инфекционист.
Она предложила класть для удобства одну подушку под грудную клетку, а вторую — под таз, чтобы живот немного провисал. Так заболевшему будет комфортно, а легкие расправятся. Полным людям врач рекомендовала лежать на боку.
Также важна и дыхательная гимнастика. Кроме того, следует исключить серьезные физические нагрузки во время выздоровления, и больше отдыхать.
О важности дыхательной гимнастики для восстановления после перенесенной коронавирусной инфекции рассказал врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов
. По его словам, для каждого человека необходимо разрабатывать индивидуальную программу реабилитации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.