Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20201128/sotsseti-1586616484.html
Психолог рассказал, как побороть зависимость от социальных сетей
Психолог рассказал, как побороть зависимость от социальных сетей
Современный человек нередко сталкивается с проблемой зависимости от социальных сетей. Зачастую у него складывается ощущение, что в интернете проще поговорить о... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T08:00
2020-11-28T16:07
хорошие новости
хорошие новости
соцсети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586596980_0:74:1500:918_1400x0_80_0_0_30bf8ee8a8e5c08742d9e62cfe75ec76.jpg
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Современный человек нередко сталкивается с проблемой зависимости от социальных сетей. Зачастую у него складывается ощущение, что в интернете проще поговорить о своих проблемах, познакомиться, встретить любовь и завести друзей, но, к сожалению, многие переоценивают значимость виртуального мира. О том, как побороть интернет-зависимость, рассказал Антон Демаков, психолог социально-реабилитационного центра "Алтуфьево" департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.По его словам, интернет-зависимости подвержены люди, которые не могут найти комфортное место в реальности. Пытаясь быть значимыми в Сети, они все глубже погружаются в виртуальную жизнь. В зоне риска находятся как подростки, имеющие проблемы в школе, так и взрослые люди, у которых нет друзей и увлекательного хобби.Кроме того, Антон Демаков отметил, что разгрузить голову, листая новостную ленту, могут лишь работники физического труда. Людям, которые практикуют умственный труд, такой отдых противопоказан. Им на пользу пойдут занятия спортом, контрастный душ или полноценный здоровый сон.Вместе с тем психолог посоветовал проанализировать привычки, связанные с использованием гаджетов."Вот вы взяли телефон. Что дальше? Попробуйте проследить, куда и зачем вы заходите. Зачастую мы просто бесполезно листаем ленты в Instagram или во "ВКонтакте". А теперь замените эти приложения на книгу. Скачайте себе на телефон книгу или носите ее с собой. Если читать не хочется, то старайтесь пользоваться телефоном только тогда, когда вам действительно позвонили, написали", — предложил Демаков.Чтобы избавляться от интернет-зависимости было не очень мучительно, психолог советует делать это постепенно: для начала можно отключить уведомления приложений, которые вам не нужны. А для того чтобы контролировать время пребывания в соцсетях, необходимо устанавливать таймеры и четко придерживаться отведенного времени. Тем, кто не может справиться с проблемой самостоятельно, психолог советует записаться на консультацию к специалисту в "Мой семейный центр".
https://ria.ru/20201121/zhivopis-1585490327.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586596980_167:0:1500:1000_1400x0_80_0_0_3ed23f3d559aa648070846f2e3b58e4f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хорошие новости, соцсети

Психолог рассказал, как побороть зависимость от социальных сетей

08:00 28.11.2020 (обновлено: 16:07 28.11.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Современный человек нередко сталкивается с проблемой зависимости от социальных сетей. Зачастую у него складывается ощущение, что в интернете проще поговорить о своих проблемах, познакомиться, встретить любовь и завести друзей, но, к сожалению, многие переоценивают значимость виртуального мира. О том, как побороть интернет-зависимость, рассказал Антон Демаков, психолог социально-реабилитационного центра "Алтуфьево" департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
По его словам, интернет-зависимости подвержены люди, которые не могут найти комфортное место в реальности. Пытаясь быть значимыми в Сети, они все глубже погружаются в виртуальную жизнь. В зоне риска находятся как подростки, имеющие проблемы в школе, так и взрослые люди, у которых нет друзей и увлекательного хобби.

"Начните рисовать, петь, прыгать на батутах, запишитесь на танцы. Начните больше времени проводить с реальными друзьями, семьей. Пригласите родных сходить на прогулку", — советует психолог.

Кроме того, Антон Демаков отметил, что разгрузить голову, листая новостную ленту, могут лишь работники физического труда. Людям, которые практикуют умственный труд, такой отдых противопоказан. Им на пользу пойдут занятия спортом, контрастный душ или полноценный здоровый сон.
Вместе с тем психолог посоветовал проанализировать привычки, связанные с использованием гаджетов.
"Вот вы взяли телефон. Что дальше? Попробуйте проследить, куда и зачем вы заходите. Зачастую мы просто бесполезно листаем ленты в Instagram или во "ВКонтакте". А теперь замените эти приложения на книгу. Скачайте себе на телефон книгу или носите ее с собой. Если читать не хочется, то старайтесь пользоваться телефоном только тогда, когда вам действительно позвонили, написали", — предложил Демаков.
Мужчина рисует за мольбертом - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
21 ноября, 08:00Хорошие новости
Кисти, краски и телефон: в социальных центрах Москвы учат рисовать онлайн
Чтобы избавляться от интернет-зависимости было не очень мучительно, психолог советует делать это постепенно: для начала можно отключить уведомления приложений, которые вам не нужны. А для того чтобы контролировать время пребывания в соцсетях, необходимо устанавливать таймеры и четко придерживаться отведенного времени. Тем, кто не может справиться с проблемой самостоятельно, психолог советует записаться на консультацию к специалисту в "Мой семейный центр".
 
Хорошие новостиХорошие новостиСоцсети
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:34Китайский зонд "Чанъэ-5" успешно вышел на орбиту Луны
17:30Посольство США в Киеве ответило на обвинение в "управлении" Украиной
17:23В Варшаве проходят протесты противников закона об абортах
17:22В Париже проходит масштабная акция протеста
17:10Гурцкая прокомментировала новые правила оформления инвалидности
17:10В КПФР опровергли сообщения о планах выдвинуть Любовь Соболь в Госдуму
17:01Против сотрудников ФСИН возбудили почти 100 уголовных дел в 2020 году
16:52Мужчины украли крышку канализационного люка и провалились в него
16:52В Японии зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки
16:51Источник: в Петербурге женщина пыталась поджечь порох в детском клубе
16:38Мясников назвал продукты, снижающие риски развития рака
16:38Кудрин призвал усилить поддержку населения и бизнеса
16:36Власти Крыма прокомментировали смерть двухлетней девочки в больнице
16:20Собянин рассказал, как выросло количество машин в столице за десять лет
16:11В Карабахе четыре человека погибли при подрыве автомобиля на мине
16:06В ЛНР заявили о подрыве трех украинских силовиков на мине в Донбассе
16:05В московском магазине "М.Видео" выявили очаг коронавируса
16:04В Ингушетии задержали подозреваемого в убийстве
15:53В Челябинске рассказали о состоянии пострадавших при ДТП
15:51В РПЦ выступили за создание всемирной межрелигиозной организации
Лента новостейМолния