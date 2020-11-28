https://ria.ru/20201128/sotsseti-1586616484.html

Психолог рассказал, как побороть зависимость от социальных сетей

Психолог рассказал, как побороть зависимость от социальных сетей

Современный человек нередко сталкивается с проблемой зависимости от социальных сетей. Зачастую у него складывается ощущение, что в интернете проще поговорить о... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T08:00

2020-11-28T08:00

2020-11-28T16:07

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Современный человек нередко сталкивается с проблемой зависимости от социальных сетей. Зачастую у него складывается ощущение, что в интернете проще поговорить о своих проблемах, познакомиться, встретить любовь и завести друзей, но, к сожалению, многие переоценивают значимость виртуального мира. О том, как побороть интернет-зависимость, рассказал Антон Демаков, психолог социально-реабилитационного центра "Алтуфьево" департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.По его словам, интернет-зависимости подвержены люди, которые не могут найти комфортное место в реальности. Пытаясь быть значимыми в Сети, они все глубже погружаются в виртуальную жизнь. В зоне риска находятся как подростки, имеющие проблемы в школе, так и взрослые люди, у которых нет друзей и увлекательного хобби.Кроме того, Антон Демаков отметил, что разгрузить голову, листая новостную ленту, могут лишь работники физического труда. Людям, которые практикуют умственный труд, такой отдых противопоказан. Им на пользу пойдут занятия спортом, контрастный душ или полноценный здоровый сон.Вместе с тем психолог посоветовал проанализировать привычки, связанные с использованием гаджетов."Вот вы взяли телефон. Что дальше? Попробуйте проследить, куда и зачем вы заходите. Зачастую мы просто бесполезно листаем ленты в Instagram или во "ВКонтакте". А теперь замените эти приложения на книгу. Скачайте себе на телефон книгу или носите ее с собой. Если читать не хочется, то старайтесь пользоваться телефоном только тогда, когда вам действительно позвонили, написали", — предложил Демаков.Чтобы избавляться от интернет-зависимости было не очень мучительно, психолог советует делать это постепенно: для начала можно отключить уведомления приложений, которые вам не нужны. А для того чтобы контролировать время пребывания в соцсетях, необходимо устанавливать таймеры и четко придерживаться отведенного времени. Тем, кто не может справиться с проблемой самостоятельно, психолог советует записаться на консультацию к специалисту в "Мой семейный центр".

https://ria.ru/20201121/zhivopis-1585490327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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