Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201128/sofya-tayurskaya-1586619527.html
Солистка Little Big показала, как выглядела 16 лет назад
Солистка Little Big показала, как выглядела 16 лет назад
Солистка группы Little Big Софья Таюрская разместила в сторис Instagram короткий ролик, в котором продемонстрировала, как выглядела 16 лет назад, когда ей было... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T00:28
2020-11-28T00:28
шоубиз
софья таюрская
little big
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581724244_0:252:2979:1928_1400x0_80_0_0_cd83d05389081edf36f7e1d5e25eebd4.jpg
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Солистка группы Little Big Софья Таюрская разместила в сторис Instagram короткий ролик, в котором продемонстрировала, как выглядела 16 лет назад, когда ей было 13.На снимке, который опубликовала Таюрская, она позирует в образе, напоминающем рокерский стиль певицы Аврил Лавин. Участница Little Big сильно подводила глаза, на голове заплетала много африканских косичек и носила пацанскую одежду. Для сравнения Софья Таюрская показала, как выглядит сейчас. Исполнительница явно стала более женственной. Вместо кос она теперь ходит с аккуратно уложенными локонами, а однотонный лонгслив и спущенные джинсы заменила на гламурные платья. За эти годы певица также сильно похудела, о чем ранее рассказала в Instagram. Она призналась, что ее максимальный вес однажды был 70 килограммов. Сейчас Таюрская весит 55 килограммов и хочет сбросить еще три.По словам вокалистки Little Big, тайных диет у нее нет. Она четко понимает: что, сколько и когда ест, контролирует питание, но при этом ни в чем себе не отказывает.
https://ria.ru/20200920/tayurskaya-1577511866.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581724244_248:0:2979:2048_1400x0_80_0_0_70aed7ded3aed2f47510df98ea8fffbc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
софья таюрская, little big, знаменитости, звезды

Солистка Little Big показала, как выглядела 16 лет назад

00:28 28.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкУчастница группы Little Big Софья Таюрская
Участница группы Little Big Софья Таюрская - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Солистка группы Little Big Софья Таюрская разместила в сторис Instagram короткий ролик, в котором продемонстрировала, как выглядела 16 лет назад, когда ей было 13.
© Фото : sonyatayurskaya Скрин сторис из инстаграма вокалистки Little big Софьи Таюрской
Скрин сторис из инстаграма вокалистки Little big Софьи Таюрской - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Фото : sonyatayurskaya
Скрин сторис из инстаграма вокалистки Little big Софьи Таюрской
"16 лет разницы", – написала она.
На снимке, который опубликовала Таюрская, она позирует в образе, напоминающем рокерский стиль певицы Аврил Лавин. Участница Little Big сильно подводила глаза, на голове заплетала много африканских косичек и носила пацанскую одежду.
Для сравнения Софья Таюрская показала, как выглядит сейчас. Исполнительница явно стала более женственной. Вместо кос она теперь ходит с аккуратно уложенными локонами, а однотонный лонгслив и спущенные джинсы заменила на гламурные платья.
© Фото : sonyatayurskayaСкрин сторис из инстаграма Софьи Таюрской
Скрин сторис из инстаграма Софьи Таюрской - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Фото : sonyatayurskaya
Скрин сторис из инстаграма Софьи Таюрской
За эти годы певица также сильно похудела, о чем ранее рассказала в Instagram. Она призналась, что ее максимальный вес однажды был 70 килограммов. Сейчас Таюрская весит 55 килограммов и хочет сбросить еще три.
По словам вокалистки Little Big, тайных диет у нее нет. Она четко понимает: что, сколько и когда ест, контролирует питание, но при этом ни в чем себе не отказывает.
Участники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября, 15:46
Солистка Little Big ответила критикам ее внешности
 
ШоубизСофья ТаюрскаяLittle BigЗнаменитостизвезды
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:34Китайский зонд "Чанъэ-5" успешно вышел на орбиту Луны
17:30Посольство США в Киеве ответило на обвинение в "управлении" Украиной
17:23В Варшаве проходят протесты противников закона об абортах
17:22В Париже проходит масштабная акция протеста
17:10Гурцкая прокомментировала новые правила оформления инвалидности
17:10В КПФР опровергли сообщения о планах выдвинуть Любовь Соболь в Госдуму
17:01Против сотрудников ФСИН возбудили почти 100 уголовных дел в 2020 году
16:52Мужчины украли крышку канализационного люка и провалились в него
16:52В Японии зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки
16:51Источник: в Петербурге женщина пыталась поджечь порох в детском клубе
16:38Мясников назвал продукты, снижающие риски развития рака
16:38Кудрин призвал усилить поддержку населения и бизнеса
16:36Власти Крыма прокомментировали смерть двухлетней девочки в больнице
16:20Собянин рассказал, как выросло количество машин в столице за десять лет
16:11В Карабахе четыре человека погибли при подрыве автомобиля на мине
16:06В ЛНР заявили о подрыве трех украинских силовиков на мине в Донбассе
16:05В московском магазине "М.Видео" выявили очаг коронавируса
16:04В Ингушетии задержали подозреваемого в убийстве
15:53В Челябинске рассказали о состоянии пострадавших при ДТП
15:51В РПЦ выступили за создание всемирной межрелигиозной организации
Лента новостейМолния