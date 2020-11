Солистка Little Big показала, как выглядела 16 лет назад

https://ria.ru/20201128/sofya-tayurskaya-1586619527.html

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Солистка группы Little Big Софья Таюрская разместила в сторис Instagram короткий ролик, в котором продемонстрировала, как выглядела 16 лет назад, когда ей было 13.На снимке, который опубликовала Таюрская, она позирует в образе, напоминающем рокерский стиль певицы Аврил Лавин. Участница Little Big сильно подводила глаза, на голове заплетала много африканских косичек и носила пацанскую одежду. Для сравнения Софья Таюрская показала, как выглядит сейчас. Исполнительница явно стала более женственной. Вместо кос она теперь ходит с аккуратно уложенными локонами, а однотонный лонгслив и спущенные джинсы заменила на гламурные платья. За эти годы певица также сильно похудела, о чем ранее рассказала в Instagram. Она призналась, что ее максимальный вес однажды был 70 килограммов. Сейчас Таюрская весит 55 килограммов и хочет сбросить еще три.По словам вокалистки Little Big, тайных диет у нее нет. Она четко понимает: что, сколько и когда ест, контролирует питание, но при этом ни в чем себе не отказывает.

