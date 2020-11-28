https://ria.ru/20201128/sofya-tayurskaya-1586619527.html
Солистка Little Big показала, как выглядела 16 лет назад
Солистка Little Big показала, как выглядела 16 лет назад
Солистка группы Little Big Софья Таюрская разместила в сторис Instagram короткий ролик, в котором продемонстрировала, как выглядела 16 лет назад, когда ей было... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T00:28
2020-11-28T00:28
2020-11-28T00:28
шоубиз
софья таюрская
little big
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581724244_0:252:2979:1928_1400x0_80_0_0_cd83d05389081edf36f7e1d5e25eebd4.jpg
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Солистка группы Little Big Софья Таюрская разместила в сторис Instagram короткий ролик, в котором продемонстрировала, как выглядела 16 лет назад, когда ей было 13.На снимке, который опубликовала Таюрская, она позирует в образе, напоминающем рокерский стиль певицы Аврил Лавин. Участница Little Big сильно подводила глаза, на голове заплетала много африканских косичек и носила пацанскую одежду. Для сравнения Софья Таюрская показала, как выглядит сейчас. Исполнительница явно стала более женственной. Вместо кос она теперь ходит с аккуратно уложенными локонами, а однотонный лонгслив и спущенные джинсы заменила на гламурные платья. За эти годы певица также сильно похудела, о чем ранее рассказала в Instagram. Она призналась, что ее максимальный вес однажды был 70 килограммов. Сейчас Таюрская весит 55 килограммов и хочет сбросить еще три.По словам вокалистки Little Big, тайных диет у нее нет. Она четко понимает: что, сколько и когда ест, контролирует питание, но при этом ни в чем себе не отказывает.
https://ria.ru/20200920/tayurskaya-1577511866.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581724244_248:0:2979:2048_1400x0_80_0_0_70aed7ded3aed2f47510df98ea8fffbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
софья таюрская, little big, знаменитости, звезды
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Солистка группы Little Big Софья Таюрская разместила в сторис Instagram короткий ролик, в котором продемонстрировала, как выглядела 16 лет назад, когда ей было 13.
"16 лет разницы", – написала она.
На снимке, который опубликовала Таюрская, она позирует в образе, напоминающем рокерский стиль певицы Аврил Лавин. Участница Little Big сильно подводила глаза, на голове заплетала много африканских косичек и носила пацанскую одежду.
Для сравнения Софья Таюрская показала, как выглядит сейчас. Исполнительница явно стала более женственной. Вместо кос она теперь ходит с аккуратно уложенными локонами, а однотонный лонгслив и спущенные джинсы заменила на гламурные платья.
За эти годы певица также сильно похудела, о чем ранее рассказала
в Instagram. Она призналась, что ее максимальный вес однажды был 70 килограммов. Сейчас Таюрская весит 55 килограммов и хочет сбросить еще три.
По словам вокалистки Little Big, тайных диет у нее нет. Она четко понимает: что, сколько и когда ест, контролирует питание, но при этом ни в чем себе не отказывает.