Солистка Little big рассказала, как похудела на 15 килограммов

"Вы так много спрашиваете меня о том, как я похудела, что я решила высказаться на эту тему. Во-первых, я уже год как не толстела, но этого никто не замечал. Да, действительно за время карантина я сбросила еще три — четыре килограмма. Но чтобы вы понимали, я человек, который очень склонен к полноте, и для того чтобы мне быть в форме, это нужно постоянно контролировать. Это труд и вопрос выбора. В моей профессии очень важно хорошо выглядеть, не потому что есть какие-то стандарты, а в первую очередь для себя. Я гораздо лучше себя чувствую и намного продуктивнее, когда собой довольна", — объяснила Таюрская.