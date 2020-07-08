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Солистка Little big рассказала, как похудела на 15 килограммов
Российская певица и участница питерской группы Little big Софья Таюрская опубликовала в инстаграме пост, в котором рассказала, как ей удалось похудеть на 15... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T18:57
2020-07-08T18:57
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РИА Новости
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РИА Новости
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Российская певица и участница питерской группы Little big Софья Таюрская опубликовала в инстаграме пост, в котором рассказала, как ей удалось похудеть на 15 килограммов и сколько еще хотелось бы сбросить.
"Вы так много спрашиваете меня о том, как я похудела, что я решила высказаться на эту тему. Во-первых, я уже год как не толстела, но этого никто не замечал. Да, действительно за время карантина я сбросила еще три — четыре килограмма. Но чтобы вы понимали, я человек, который очень склонен к полноте, и для того чтобы мне быть в форме, это нужно постоянно контролировать. Это труд и вопрос выбора. В моей профессии очень важно хорошо выглядеть, не потому что есть какие-то стандарты, а в первую очередь для себя. Я гораздо лучше себя чувствую и намного продуктивнее, когда собой довольна", — объяснила Таюрская.
По словам исполнительницы, тайных диет у нее нет. Она четко понимает что, сколько и когда ест, контролирует питание, но ни в чем себе не отказывает.
"Я могу расслабиться в отпуске и набрать пару килограммов. Но я за этим слежу. Плюс, у меня огромная поддержка. Если я вдруг начинаю сильно расслабляться, мне обязательно на это намекнут, и это меня сразу мотивирует. Я не диетолог. Я изучила свой организм путем проб и ошибок, и знаю как он работает. Все зависит только от желания и выбора. Я выбрала нравиться себе", — уточнила певица.
Софья Таюрская рассказала, что ее максимальный вес был 70 килограммов, а минимальный 48. Сейчас солистка Little big не сидит на диетах и при этом весит 55 килограммов. В планах певицы сбросить еще три килограмма.