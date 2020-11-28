https://ria.ru/20201128/smartfon-1586713761.html

Названы легальные способы заработать на вашем смартфоне

Названы легальные способы заработать на вашем смартфоне

Смартфон – это не только средство коммуникации, но и инструмент для зарабатывания денег. С его помощью можно иметь легальный дополнительный доход, к примеру,... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T04:18

2020-11-28T04:18

2020-11-28T04:18

смартфоны

синергия

антон аверин

технологии

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Смартфон – это не только средство коммуникации, но и инструмент для зарабатывания денег. С его помощью можно иметь легальный дополнительный доход, к примеру, используя встроенные камеры – их качество позволяет делать достаточно хорошие фото, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора Института информационных технологий университета "Синергия" Антон Аверин.В частности, существует приложение Streetbee Pro, которое позволяет оценивать торговые заведения. "Нужно посетить торговую точку, сделать в приложении фото и сдать их через то же приложение для получения оплаты. За одну задачу можно заработать до нескольких сотен рублей", - отмечает эксперт. Причем, сделать это зачастую можно по дороге на работу или в университет. Можно делать на мобильник фото для последующей продажи. Их часто покупают СМИ или рекламные агентства. Пользуются спросом портретные и сюжетные фото, снимки достопримечательностей и городов, ресторанов, еды, предметов и просто красивые пейзажи. Все это может принести вам дополнительные деньги.

https://ria.ru/20201126/foto-1586368470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смартфоны, синергия, антон аверин, технологии