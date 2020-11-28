https://ria.ru/20201128/smartfon-1586713761.html
Названы легальные способы заработать на вашем смартфоне
Названы легальные способы заработать на вашем смартфоне
Смартфон – это не только средство коммуникации, но и инструмент для зарабатывания денег. С его помощью можно иметь легальный дополнительный доход, к примеру,... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T04:18
2020-11-28T04:18
2020-11-28T04:18
смартфоны
синергия
антон аверин
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577986131_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_453cc31d94bbd6d56086d9200354aac6.jpg
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Смартфон – это не только средство коммуникации, но и инструмент для зарабатывания денег. С его помощью можно иметь легальный дополнительный доход, к примеру, используя встроенные камеры – их качество позволяет делать достаточно хорошие фото, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора Института информационных технологий университета "Синергия" Антон Аверин.В частности, существует приложение Streetbee Pro, которое позволяет оценивать торговые заведения. "Нужно посетить торговую точку, сделать в приложении фото и сдать их через то же приложение для получения оплаты. За одну задачу можно заработать до нескольких сотен рублей", - отмечает эксперт. Причем, сделать это зачастую можно по дороге на работу или в университет. Можно делать на мобильник фото для последующей продажи. Их часто покупают СМИ или рекламные агентства. Пользуются спросом портретные и сюжетные фото, снимки достопримечательностей и городов, ресторанов, еды, предметов и просто красивые пейзажи. Все это может принести вам дополнительные деньги.
https://ria.ru/20201126/foto-1586368470.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577986131_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_6d47c295f02128bb0f4868c4c37a89b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смартфоны, синергия, антон аверин, технологии
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Смартфон
– это не только средство коммуникации, но и инструмент для зарабатывания денег. С его помощью можно иметь легальный дополнительный доход, к примеру, используя встроенные камеры – их качество позволяет делать достаточно хорошие фото, рассказал агентству "Прайм"
заместитель директора Института информационных технологий университета "Синергия
" Антон Аверин
.
В частности, существует приложение Streetbee Pro, которое позволяет оценивать торговые заведения. "Нужно посетить торговую точку, сделать в приложении фото и сдать их через то же приложение для получения оплаты. За одну задачу можно заработать до нескольких сотен рублей", - отмечает эксперт. Причем, сделать это зачастую можно по дороге на работу или в университет.
Можно делать на мобильник фото для последующей продажи. Их часто покупают СМИ или рекламные агентства.
"Сделав фотографию для одного из фотостоков и загрузив фото на сайт, вы удивитесь, как быстро найдутся желающие ее купить, особенно если цена одного снимка будет вполне разумная", - сказал Аверин.
Пользуются спросом портретные и сюжетные фото, снимки достопримечательностей и городов, ресторанов, еды, предметов и просто красивые пейзажи. Все это может принести вам дополнительные деньги.