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Более миллиона россиян оштрафовали за нарушение ограничений по COVID-19
Более миллиона россиян оштрафовали за нарушение ограничений по COVID-19
С начала пандемии штрафы за нарушение противоэпидемических ограничений получили более миллиона россиян, сообщили РИА Новости в МВД. РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T12:51
2020-11-28T14:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. С начала пандемии штрафы за нарушение противоэпидемических ограничений получили более миллиона россиян, сообщили РИА Новости в МВД.Большинство нарушений проходят по статье КоАП "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" — по ней составили 976,9 тысячи протоколов. Еще 21,5 тысячи штрафов выписали по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", а 109,2 тысячи — по статье КоАП Москвы об обеспечении режима повышенной готовности.Российские регионы начали вводить режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса в марте. С 25 марта президент Владимир Путин объявил в стране режим нерабочих дней: по всей стране запретили массовые мероприятия, многие предприятия приостановили работу, закрылись торговые центры и магазины, театры, кинотеатры и библиотеки, кафе и рестораны, спортивные и досуговые организации. Этот режим продлился до конца майских праздников, после чего ограничения стали постепенно отменять. Но режим повышенной готовности сохраняется, и на фоне второй волны коронавируса многие регионы ужесточают противоэпидемические меры.Так, в Москве ограничения продлили до 15 января: людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендуется соблюдать режим домашней самоизоляции, предприятия и организации должны отправить 30 процентов сотрудников на удаленную работу, кафе, барам и ресторанам запретили работать по ночам.За последние сутки в России выявили 27,1 тысячи случаев COVID-19, а общее число инфицированных превысило 2,24 миллиона. Из них более 39 тысяч человек скончались, 1,73 миллиона вылечились. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Ковид-контроль: в московском метрополитене проверяют наличие масок и перчаток у пассажиров
Столичные власти проводят в московском метро рейд по выявлению нарушителей масочно-перчаточного режима - теперь останавливают даже людей в масках, но без перчаток. Не обошлось без конфликтов.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество

Более миллиона россиян оштрафовали за нарушение ограничений по COVID-19

12:51 28.11.2020 (обновлено: 14:47 28.11.2020)
 
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. С начала пандемии штрафы за нарушение противоэпидемических ограничений получили более миллиона россиян, сообщили РИА Новости в МВД.

"По состоянию на 16 ноября 2020 года сотрудниками органов внутренних дел по фактам несоблюдения установленных режимов повышенной готовности, карантина, самоизоляции составлено свыше 1,1 миллиона протоколов об административных правонарушениях", — говорится в сообщении.

Большинство нарушений проходят по статье КоАП "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" — по ней составили 976,9 тысячи протоколов. Еще 21,5 тысячи штрафов выписали по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", а 109,2 тысячи — по статье КоАП Москвы об обеспечении режима повышенной готовности.
Российские регионы начали вводить режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса в марте. С 25 марта президент Владимир Путин объявил в стране режим нерабочих дней: по всей стране запретили массовые мероприятия, многие предприятия приостановили работу, закрылись торговые центры и магазины, театры, кинотеатры и библиотеки, кафе и рестораны, спортивные и досуговые организации.
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Этот режим продлился до конца майских праздников, после чего ограничения стали постепенно отменять. Но режим повышенной готовности сохраняется, и на фоне второй волны коронавируса многие регионы ужесточают противоэпидемические меры.
Так, в Москве ограничения продлили до 15 января: людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендуется соблюдать режим домашней самоизоляции, предприятия и организации должны отправить 30 процентов сотрудников на удаленную работу, кафе, барам и ресторанам запретили работать по ночам.
За последние сутки в России выявили 27,1 тысячи случаев COVID-19, а общее число инфицированных превысило 2,24 миллиона. Из них более 39 тысяч человек скончались, 1,73 миллиона вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
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