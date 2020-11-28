https://ria.ru/20201128/shtrafy-1586740429.html

Более миллиона россиян оштрафовали за нарушение ограничений по COVID-19

Более миллиона россиян оштрафовали за нарушение ограничений по COVID-19

С начала пандемии штрафы за нарушение противоэпидемических ограничений получили более миллиона россиян, сообщили РИА Новости в МВД. РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T12:51

2020-11-28T12:51

2020-11-28T14:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. С начала пандемии штрафы за нарушение противоэпидемических ограничений получили более миллиона россиян, сообщили РИА Новости в МВД.Большинство нарушений проходят по статье КоАП "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" — по ней составили 976,9 тысячи протоколов. Еще 21,5 тысячи штрафов выписали по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", а 109,2 тысячи — по статье КоАП Москвы об обеспечении режима повышенной готовности.Российские регионы начали вводить режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса в марте. С 25 марта президент Владимир Путин объявил в стране режим нерабочих дней: по всей стране запретили массовые мероприятия, многие предприятия приостановили работу, закрылись торговые центры и магазины, театры, кинотеатры и библиотеки, кафе и рестораны, спортивные и досуговые организации. Этот режим продлился до конца майских праздников, после чего ограничения стали постепенно отменять. Но режим повышенной готовности сохраняется, и на фоне второй волны коронавируса многие регионы ужесточают противоэпидемические меры.Так, в Москве ограничения продлили до 15 января: людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендуется соблюдать режим домашней самоизоляции, предприятия и организации должны отправить 30 процентов сотрудников на удаленную работу, кафе, барам и ресторанам запретили работать по ночам.За последние сутки в России выявили 27,1 тысячи случаев COVID-19, а общее число инфицированных превысило 2,24 миллиона. Из них более 39 тысяч человек скончались, 1,73 миллиона вылечились. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586649551.html

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Ковид-контроль: в московском метрополитене проверяют наличие масок и перчаток у пассажиров Столичные власти проводят в московском метро рейд по выявлению нарушителей масочно-перчаточного режима - теперь останавливают даже людей в масках, но без перчаток. Не обошлось без конфликтов. 2020-11-28T12:51 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество